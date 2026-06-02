Esquel celebra la 5° edición de la Expo Ambiente

La propuesta, que este año alcanza su quinta edición, reunirá a instituciones educativas, organizaciones, emprendedores y organismos públicos con el objetivo de promover la conciencia ambiental y el compromiso ciudadano.

La docente de la Escuela 791, Rocío Passot, extendió la invitación a toda la comunidad y destacó el crecimiento que ha tenido la iniciativa desde sus comienzos. "Los queremos invitar a la comunidad a participar de la Expo Ambiente, que se realizará el próximo viernes 5 de junio, de 10 a 12.30 y de 14 a 16.30. Es un evento escolar que creció, creció y creció, y se nos fue de las manos y ahora se organiza en conjunto con la Municipalidad y con el Instituto 809", expresó.

Passot explicó que los estudiantes de sexto año tienen un rol fundamental en la organización. "Participan como pasantes internos de la escuela, organizan el evento y lo llevan adelante", señaló.

El jueves 4 de junio las jornadas comenzarán con un ciclo de charlas en el Instituto Superior 809; el viernes 5 tendrá lugar la exposición principal en la Escuela 791 con stands, proyectos y actividades; mientras que el sábado se realizará una jornada de reforestación en la Reserva Laguna La Zeta abierta a la participación de vecinos interesados.

Uno de los estudiantes involucrado en la organización del evento destacó que el principal objetivo es acercar la temática ambiental a toda la comunidad. "Puede venir cualquier persona. Se busca que puedan conocer cómo se manejan distintas cuestiones ambientales y cómo se pueden mejorar”, indicó.

Es de destacar que la Expo Ambiente nació años atrás como una propuesta vinculada al espacio curricular de Biología de la Escuela 791 y fue ampliándose progresivamente.

"Se fue ampliando porque tenía más concurrencia, empezaron a llegar más emprendedores y organizaciones", explicaron desde la organización.

La iniciativa se realiza en el marco del Día Mundial del Ambiente y busca promover la implementación de la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral N° 27.621.

Acompañamiento Municipal

La Dirección Técnica Ambiental de la Municipalidad de Esquel acompaña la propuesta desde sus primeras ediciones.

Carlos Melendi, director del área, destacó el compromiso de las instituciones educativas. "Es muy bueno ver cómo el esfuerzo genera un impacto en la comunidad y viene capitalizado por los estudiantes que presentan sus proyectos con un alto nivel de compromiso por el cuidado del medio ambiente", manifestó.

El jueves 4, desde las 18 horas, el Instituto 809 será sede de un ciclo de charlas abiertas al público. Entre ellas se destaca la presentación del licenciado Javier De Leonardis sobre acciones frente al cambio climático y la exposición de la licenciada Romina Sepúlveda acerca de la preservación del bosque nativo y el cipresal de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta.

Además, durante la Expo del viernes, la Dirección Técnica Ambiental contará con un stand informativo.

"Vamos a estar abordando temas como reducción de residuos, separación en origen, la práctica de las 4R —reducir, reutilizar, reparar y reciclar—, compostaje domiciliario y sistemas de reutilización de aguas grises", detalló el funcionario.

La jornada del viernes contará con más de 30 expositores, incluyendo instituciones educativas, organizaciones sociales, emprendedores locales y organismos vinculados al cuidado ambiental.

Además, habrá talleres abiertos al público sobre reciclaje, reutilización de materiales, elaboración de señaladores con materiales reciclados, reciclado de yerba mate y producción de telas plásticas mediante termofusión, entre otras propuestas.

La edición 2025 de la Expo Ambiente estará enmarcada en el lema "Un llamado urgente a la acción por el cambio ambiental".

La entrada será libre y gratuita, y los organizadores invitan a los vecinos a sumarse a las distintas actividades programadas para reflexionar, aprender y actuar en favor del cuidado del ambiente.







M.G