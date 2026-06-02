Esquel: Desarrollo Humano coordina la asistencia en los comedores de los barrios

La Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Esquel trabaja actualmente en la asistencia de cuatro comedores distribuidos en diversos barrios de la ciudad. Según detalló la titular del área, Fabiana Vázquez, los espacios en funcionamiento son el Don Bosco, Chanico Navarro, Matadero y Estación, a los cuales se sumará próximamente el comedor del barrio Los Sauces.

Para acceder al aporte municipal, cada junta vecinal debe presentar un proyecto detallado que explique el funcionamiento del espacio. "Lo que se les pide es un proyecto, una presentación de un proyecto, donde ahí plasman todas las ideas con respecto al funcionamiento", explicó la funcionaria.

La dinámica de trabajo varía según las necesidades particulares de cada sector. Vázquez señaló que "hay comedores que funcionan día por medio, hay otros que solo los fines de semana", por lo cual cada barrio le otorga su propia impronta a la atención brindada.

En cuanto a la financiación, el municipio destina un monto de sus partidas basándose en los requerimientos específicos de cada organización. "En base a eso se dispone de un "X" monto de las partidas para la compra de alimentos y de acuerdo a la demanda que ellos presentan es lo que aporta la municipalidad", sostuvo Vázquez.

La secretaria enfatizó el rol fundamental que cumplen las juntas vecinales ante el contexto actual. "Todas las juntas vecinales de una u otra forma trabajan muy ligados y muy al vecino", remarcó, añadiendo que la difícil situación económica nacional y la falta de empleo han incrementado la demanda de asistencia, especialmente durante los fines de semana cuando las escuelas con jornada completa no brindan el servicio de comedor escolar.

Finalmente, Vázquez destacó el compromiso sostenido de las instituciones barriales: "El trabajo que hacen las juntas vecinales hacia los vecinos siempre fue el mismo, de estar al lado y tratar de cubrir las necesidades que tienen ellos".









M.G