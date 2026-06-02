Esquel: avanza la distribución de leña en los barrios y zonas rurales

La Municipalidad de Esquel, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, mantiene activo el "Plan Calor 2026" con el objetivo de acompañar a las familias de la ciudad y la zona rural. Esta iniciativa busca garantizar recursos esenciales para afrontar las bajas temperaturas de la temporada invernal en la región.

Martes 2 de Junio:



Actualmente, los operativos de distribución de leña se encuentran en pleno desarrollo en puntos estratégicos de la ciudad y áreas rurales. Las entregas se están concentrando específicamente en los siguientes sectores:

Comunidad Nahuelpan.

Barrio Badén.

Barrio 28 de Junio.

Próximos pasos

El municipio ha comunicado que continuará con la ejecución del cronograma durante los próximos días. Para asegurar que los vecinos estén informados sobre las fechas y lugares de entrega, el área de Desarrollo Humano ha dispuesto que todos los detalles y actualizaciones se difundan exclusivamente a través de los medios oficiales de la Municipalidad de Esquel.









M.G