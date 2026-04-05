Newcom: Seis provincias participan en el Torneo Patagónico en Chubut

En el marco del III Torneo Patagónico de Newcom que se desarrolla del 3 al 5 de abril, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió la localidad de José de San Martín, donde destacó la participación de más de 800 personas provenientes de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa, y anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de ley para la creación del programa “Juegos Comunales Chubutenses”.

Acompañaron al mandatario el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; el intendente local, Rubén Calpanchay; y el presidente de la Comisión Municipal de Newcom de José de San Martín, José Teodoro Gómez.

Integrar a la provincia con una política pública sostenida

Torres destacó que “hoy es impresionante la cantidad de clubes que practican Newcom y, más allá de lo deportivo y competitivo, hay un impacto muy importante en la salud”, y agregó que “este tipo de eventos también dinamizan la economía regional, generan trabajo y fortalecen a los comercios locales”.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo anunció el envío a la Legislatura del proyecto de ley para la creación del programa “Juegos Comunales Chubutenses”, una iniciativa que apunta a garantizar el acceso gratuito, inclusivo y equitativo a prácticas deportivas, culturales y recreativas en todo el territorio provincial, con especial énfasis en comunas rurales, parajes y localidades de menor densidad poblacional.

“El objetivo es que nunca más estos espacios dependan de la voluntad de turno: queremos que los Juegos Comunales sean una política pública sostenida en el tiempo, que fortalezca el sentido de pertenencia, la identidad local y el encuentro entre chubutenses”, señaló.

Asimismo, remarcó que el programa permitirá “detectar y acompañar talentos deportivos desde una mirada territorial, promover hábitos saludables y seguir fortaleciendo la infraestructura deportiva comunitaria de base”.

El titular del Ejecutivo señaló además que “este deporte creció tanto que decidimos incorporarlo a los Juegos Comunales, que durante años dejaron de realizarse pese a su enorme valor para integrar a la provincia”, y remarcó que “es muy importante que tanto los más chicos como los adultos mayores puedan encontrarse, conocerse y compartir en distintos puntos del territorio”.

“Además de permitir la participación de mayores de 60 años, incorporamos la categoría +50 y con el envío de este proyecto de ley vamos a garantizar que los Juegos Comunales se realicen todos los años en Chubut, sin excepción, como una política pública que integre a toda la provincia”, concluyó el Gobernador.

Un espacio de encuentro

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, expresó que “cuando surgió esta propuesta hace tres años no imaginábamos el crecimiento que iba a tener, especialmente en el interior de la provincia”, y destacó que “hoy el Newcom es mucho más que un deporte: es un espacio de encuentro que implica planificación, viajes y experiencias compartidas”.

Asimismo, indicó que “este crecimiento también nos plantea desafíos, como la necesidad de más infraestructura y alojamiento, pero demuestra que cuando hay decisión y trabajo conjunto, las cosas suceden”.

“Nos hemos encontrado en distintos puntos de la provincia y lo vamos a seguir haciendo, con un Estado que acompaña estas iniciativas”, finalizó.

Apoyo y acompañamiento al interior provincial

El intendente de José de San Martín, Rubén Calpanchay, destacó la amplia participación y el trabajo conjunto para concretar el evento, señalando que “en un contexto complejo para el país, este tipo de actividades son fundamentales para mover la economía local y acompañar a nuestros comerciantes”.

En ese sentido, agradeció “al Gobernador y a Chubut Deportes por el apoyo permanente a la localidad y al desarrollo del deporte”.

Evento deportivo y tradición local

Por su parte, el presidente de la Comisión Municipal de Newcom, José Teodoro Gómez, recordó los inicios del torneo y sostuvo que “lo que empezó como un grupo de vecinos que se reunían a jugar, hoy es un evento consolidado en el calendario deportivo”.

Además, valoró que “después de momentos difíciles como la pandemia, poder reencontrarnos y compartir este tipo de actividades nos devuelve vida y comunidad”.

Torneo Patagónico de Newcom

El evento se desarrolla del 3 al 5 de abril en la localidad de José de San Martín, con la participación de equipos de toda la región patagónica.

El certamen reúne delegaciones de seis provincias y se consolida como uno de los encuentros más importantes de la disciplina en la región.

La competencia está destinada a las categorías +40, +50, +60 y +68, en modalidades mixto y femenino, y cuenta con más de 800 participantes, generando un fuerte impacto deportivo, social y turístico en la localidad.

T.B