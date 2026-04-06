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Lunes 06 de Abril de 2026
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06 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

¿Cómo funcionarán los permisos de quema en El Bolsón esta temporada?

La Municipalidad de El Bolsón habilitó los permisos de quema controlada, con nuevas restricciones y un plan integral de reducción de combustible forestal que incluye vertedero de residuos y coordinación con SPLIF y organismos provinciales.
Por Redacción Red43

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A partir de este 6 de abril comienza oficialmente la temporada de reducción de combustible forestal en El Bolsón, con un esquema que busca disminuir la carga de material inflamable y reforzar la prevención ante riesgos de incendios.

 

El plan contempla la realización de quemas controladas, manejo de vegetación y limpieza de restos forestales, acciones coordinadas entre el SPLIF, la Municipalidad y diversas instituciones locales.

 

Se estima que durante el invierno se reducirán entre 40.000 y 60.000 metros cúbicos de restos vegetales, complementando las tareas de mantenimiento y maquinaria que realiza el municipio. Además, se sumaron nuevos sectores a la restricción de quemas para promover prácticas más seguras.

 

 

Los permisos de quema están habilitados y pueden gestionarse en la oficina correspondiente de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. Se recuerda que todas las quemas deben realizarse con autorización y cumpliendo las medidas de seguridad establecidas.

 

Asimismo, el municipio mantiene a disposición el vertedero de residuos vegetales en Ruta 86, acceso a Mallín Ahogado, que funciona de 8 a 17 horas, recibiendo residuos forestales y vegetales sin costo para usuarios particulares y con un canon accesible para prestadores de servicios.

 

 

 

O.P.

 

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