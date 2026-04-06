¿Cómo funcionarán los permisos de quema en El Bolsón esta temporada?

A partir de este 6 de abril comienza oficialmente la temporada de reducción de combustible forestal en El Bolsón, con un esquema que busca disminuir la carga de material inflamable y reforzar la prevención ante riesgos de incendios.

El plan contempla la realización de quemas controladas, manejo de vegetación y limpieza de restos forestales, acciones coordinadas entre el SPLIF, la Municipalidad y diversas instituciones locales.

Se estima que durante el invierno se reducirán entre 40.000 y 60.000 metros cúbicos de restos vegetales, complementando las tareas de mantenimiento y maquinaria que realiza el municipio. Además, se sumaron nuevos sectores a la restricción de quemas para promover prácticas más seguras.

Los permisos de quema están habilitados y pueden gestionarse en la oficina correspondiente de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. Se recuerda que todas las quemas deben realizarse con autorización y cumpliendo las medidas de seguridad establecidas.

Asimismo, el municipio mantiene a disposición el vertedero de residuos vegetales en Ruta 86, acceso a Mallín Ahogado, que funciona de 8 a 17 horas, recibiendo residuos forestales y vegetales sin costo para usuarios particulares y con un canon accesible para prestadores de servicios.

O.P.