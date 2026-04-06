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06 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Concejo Deliberante: instan a autoridades a dar continuidad a las paritarias docentes

La declaración fue firmada por concejales oficialistas y de la oposición, quienes expresaron su preocupación por los salarios docentes y pidieron sostener las paritarias.
Por Redacción Red43

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El Honorable Concejo Deliberante de Esquel aprobó por unanimidad una declaración en la que manifiesta su preocupación por la situación salarial que atraviesan los trabajadores del sistema educativo, tanto a nivel local como provincial, y ratifica su defensa de la educación pública.

 

En el documento, sancionado en el marco de las atribuciones que establece la Ley XVI N° 46, concejales de todos los bloques coincidieron en la necesidad de que se dé continuidad a las instancias paritarias. En ese sentido, instaron a las autoridades a contemplar los índices de la Canasta Básica de Alimentos como referencia para la actualización de los salarios docentes.

 

Asimismo, el cuerpo legislativo solicitó a los legisladores nacionales por Chubut que presten especial atención a posibles modificaciones de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, teniendo en cuenta las particularidades regionales de la provincia.

 

Por último, se resolvió remitir la declaración al presidente de la Nación, al gobernador de Chubut, al Congreso de la Nación, a los senadores y diputados nacionales por la provincia y a la Legislatura provincial, con el objetivo de que las demandas sean consideradas en los distintos ámbitos de decisión.

 

 

 

 

R.G.

 

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