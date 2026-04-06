Concejo Deliberante: instan a autoridades a dar continuidad a las paritarias docentes

El Honorable Concejo Deliberante de Esquel aprobó por unanimidad una declaración en la que manifiesta su preocupación por la situación salarial que atraviesan los trabajadores del sistema educativo, tanto a nivel local como provincial, y ratifica su defensa de la educación pública.

En el documento, sancionado en el marco de las atribuciones que establece la Ley XVI N° 46, concejales de todos los bloques coincidieron en la necesidad de que se dé continuidad a las instancias paritarias. En ese sentido, instaron a las autoridades a contemplar los índices de la Canasta Básica de Alimentos como referencia para la actualización de los salarios docentes.

Asimismo, el cuerpo legislativo solicitó a los legisladores nacionales por Chubut que presten especial atención a posibles modificaciones de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, teniendo en cuenta las particularidades regionales de la provincia.

Por último, se resolvió remitir la declaración al presidente de la Nación, al gobernador de Chubut, al Congreso de la Nación, a los senadores y diputados nacionales por la provincia y a la Legislatura provincial, con el objetivo de que las demandas sean consideradas en los distintos ámbitos de decisión.

R.G.