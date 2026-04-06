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06 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel acordó un aumento salarial del 11% para empleados municipales

La Municipalidad de Esquel alcanzó este lunes un acuerdo paritario con los gremios que representa un incremento salarial del 11% para los trabajadores municipales, a aplicarse en tres tramos.
Por Redacción Red43

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El intendente Matías Taccetta encabezó la reunión en la que se definió otorgar un 5% correspondiente al mes de marzo, un 4% en abril y un 2% en mayo. Asimismo, se estableció volver a reunirse en junio para continuar evaluando la evolución de la situación económica.

 

De la reunión también participó la secretaria de Economía, Florencia Garzonio, y el secretario general de Intendencia, Juan Ripa, junto a representantes gremiales.

 

En ese marco, Taccetta destacó el esfuerzo realizado por el municipio para concretar este aumento en un contexto económico adverso a nivel nacional. “Es fundamental sostener el poder adquisitivo de nuestros trabajadores municipales, y esto es posible gracias a una administración responsable de los recursos”, expresó.

 

Además, el intendente resaltó el trabajo del equipo de la Secretaría de Economía, remarcando la importancia de una gestión ordenada para afrontar escenarios económicos adversos a nivel nacional.

 

Asimismo, se informó a los gremios SOEME y ATE que el día martes 7 de abril se realizará el depósito de sueldos.

 

SL

 

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