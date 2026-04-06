Pablo Buono: "La pesca de la zona aún no tiene techo"

El referente de Pesca Continental, Pablo Buono, analizó el presente y el futuro de la actividad en la región, destacando que la pesca deportiva en la cordillera chubutense todavía tiene un amplio margen de crecimiento. "Creo que tenemos un recurso con un potencial que todavía no ha alcanzado el techo", afirmó, resaltando el incremento de inversiones en lodges de pesca y operadoras que trabajan con turismo extranjero.

Buono subrayó que los ambientes acuáticos de la zona se encuentran "sanos" y sin problemas graves, lo que permite proyectar nuevas estrategias. "La idea es generar programas innovadores que se sustenten biológica y ecológicamente, siendo ingeniosos para mostrarnos como un destino interesante durante todo el año, no solo de noviembre a mayo", explicó, mencionando la posibilidad de habilitar nuevos ambientes entre agosto y septiembre.

A pesar del panorama positivo, el funcionario reconoció que persisten demandas operativas. En ese sentido, indicó que siguen reclamando mayores recursos para tener presencia en todos los ambientes. "El Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Pesca, ha manifestado el compromiso de hacer una renovación de la flota vehicular para pesca continental; estamos esperando que eso se concrete", detalló.

Contrario a lo que podría suponerse, el trabajo del área se intensifica tras el cierre de la temporada de pesca. Buono explicó que este periodo es fundamental para los programas educativos en escuelas y para las tareas técnicas de monitoreo y muestreo.

Sin embargo, el foco principal está en la fiscalización. "Los trabajos de control en los ambientes son más críticos ahora, porque los salmónidos se juntan para el desove durante la migración. Cualquier intervención en este momento es mucho más perjudicial que durante la temporada", advirtió.

Finalmente, destacó el rol de la Piscicultura de Arroyo Baguilt, que se prepara para recibir ovas fecundadas. Este espacio no solo sirve para la producción, sino también como una herramienta de "bajada de línea" respecto al cuidado y la valoración del recurso hídrico de la provincia.

















M.G