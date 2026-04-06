Netflix y Olga producen ‘Carísima’, la nueva serie de humor basada en Caro Pardíaco

Netflix Argentina anunció la producción de Carísima, una serie de humor creada junto al canal de streaming Olga y la productora Labhouse, basada en el popular personaje de Caro Pardíaco, originado en la serie de sketches Cualca y viralizado en plataformas digitales.

La serie estará protagonizada por Julián Kartun en el rol de Caro Pardíaco y será el primer formato de serie corta de Netflix Argentina, con 10 episodios de 10 minutos cada uno, en formato horizontal.

La historia explora la vida de Caro, descrita como “ícono post-pop, empresaria de la noche y reina del stream”, que enfrenta una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años mientras organiza la mayor fiesta de su vida. La aparición de Leo, un psicópata con múltiples personalidades, complicará sus planes y pondrá en riesgo su fiesta, su vida y su identidad.

La producción marca la llegada de Olga a la grilla de Netflix y refuerza la alianza del canal de streaming con la industria audiovisual tradicional, tras su adaptación de El hormiguero junto a Telefe. Esta noticia se suma a producciones de plataformas de streaming como Disney+, que producirá una serie basada en Nadie dice nada de Luzu TV.

Carísima estará dirigida por Nano Garay Santaló y Federico Suárez, con guion de Julián Lucero, Mariano Rosales, Garay Santaló y Julián Kartun. Malena Pichot participará como asesora de guion, mientras que Flora Fernández Marengo y Nicolás Chausovsky serán productores ejecutivos y Nicolás Abelovich director de producción.

El elenco incluye a Alex Pelao, Iara Portillo, Julián Doregger, Anita B Queen, Evitta Luna, Dario Sztajnszrajber, Gastón Pauls, Julián Lucero, Charo López y Malena Pichot.

O.P.