Invitan a Curso de Fermentación para aprender a elaborar gaseosas, kombucha y vinagres

El próximo viernes 10 de abril, de 16:30 a 19:30, se realizará un curso teórico-práctico destinado a recuperar y reconstruir prácticas, sentidos y saberes en torno al antiguo arte de la fermentación. La propuesta está a cargo de la nutricionista Melí Leguizamón, de Cocina Viva, y se enfoca en la elaboración de bebidas fermentadas y vinagres artesanales.

Quienes participen del encuentro aprenderán a preparar kéfir de agua, kombucha y gaseosas salvajes a partir de frutas y flores de estación, así como vinagres a partir de frutas, flores y hierbas, explorando sus usos culinarios, medicinales y cosméticos.

El curso incluye materiales e ingredientes para la práctica y degustación, además de un PDF teórico-práctico.

Las personas interesadas en participar pueden obtener más información e inscribirse a través de los números 2901 503763 o 3515213095, o por Instagram a través de @_cocina.viva y @bosquemallin.agroecología.

O.P.