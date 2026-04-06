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06 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Invitan a Curso de Fermentación para aprender a elaborar gaseosas, kombucha y vinagres

El viernes 10 de abril se realizará en El Bolsón un curso de fermentación para aprender a elaborar kéfir, kombucha, gaseosas y vinagres artesanales.
Por Redacción Red43

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El próximo viernes 10 de abril, de 16:30 a 19:30, se realizará un curso teórico-práctico destinado a recuperar y reconstruir prácticas, sentidos y saberes en torno al antiguo arte de la fermentación. La propuesta está a cargo de la nutricionista Melí Leguizamón, de Cocina Viva, y se enfoca en la elaboración de bebidas fermentadas y vinagres artesanales.

 

Quienes participen del encuentro aprenderán a preparar kéfir de agua, kombucha y gaseosas salvajes a partir de frutas y flores de estación, así como vinagres a partir de frutas, flores y hierbas, explorando sus usos culinarios, medicinales y cosméticos.

 

 

El curso incluye materiales e ingredientes para la práctica y degustación, además de un PDF teórico-práctico.

 

Las personas interesadas en participar pueden obtener más información e inscribirse a través de los números 2901 503763 o 3515213095, o por Instagram a través de @_cocina.viva y @bosquemallin.agroecología.

 

 

 

O.P.

 

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