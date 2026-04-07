Cuenta regresiva: se agrava el conflicto entre EEUU e Irán

La situación en Medio Oriente atraviesa uno de sus momentos más críticos, con la comunidad internacional en alerta ante el inminente vencimiento del ultimátum que Estados Unidos le impuso a Irán para destrabar el estrecho de Ormuz y avanzar hacia un acuerdo de cese del fuego.

Lejos de apaciguar el escenario, el presidente estadounidense, Donald Trump, endureció su discurso en las últimas horas con una advertencia contundente sobre las posibles consecuencias del conflicto. Desde Washington habían otorgado un plazo de diez días sin ofensivas directas contra instalaciones energéticas iraníes, con el objetivo de abrir una instancia de negociación.

Sin embargo, ese período estuvo atravesado por declaraciones cada vez más agresivas. El lunes, Trump consideró insuficiente una propuesta presentada por Teherán y redobló la presión. En ese contexto, volvió a insistir con la posibilidad de un ataque inminente, al tiempo que dejó abierta la puerta a un eventual cambio político en Irán tras la reconfiguración de su liderazgo.

Con el reloj corriendo hacia la hora límite —fijada para la tarde de este martes en Argentina—, el conflicto ingresó en una fase decisiva. Irán no solo mantuvo el bloqueo del estrecho de Ormuz, un punto estratégico clave para el comercio mundial de petróleo, sino que también desestimó las exigencias estadounidenses y lanzó advertencias hacia aliados de Washington en la región del Golfo.

La Casa Blanca había anticipado que, de no cumplirse sus condiciones, avanzaría con ataques sobre infraestructura estratégica iraní, lo que elevó aún más la preocupación internacional por una posible escalada de gran magnitud.

En paralelo, durante la jornada se registraron explosiones en la isla de Kharg, principal centro de exportación de crudo iraní. Medios regionales atribuyeron el episodio a una operación estadounidense, aunque las versiones indican que los ataques se habrían concentrado en objetivos militares sin afectar directamente las instalaciones petroleras.

Este enclave resulta vital para la economía iraní, ya que canaliza la mayor parte de sus exportaciones de petróleo y representa una pieza central en medio del conflicto.

Pese al contexto, desde Teherán aseguraron que la actividad energética se mantiene en funcionamiento e incluso señalaron que las exportaciones registraron un incremento reciente. El mensaje apunta a demostrar capacidad de resistencia en uno de los frentes más sensibles de la disputa: el control y la comercialización del petróleo.

R.G.