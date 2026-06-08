Cigarrillos electrónicos: la mirada de la neumonóloga Laura Bustamante

El uso de dispositivos de vapeo es un fenómeno que ha ganado terreno en los últimos años, despertando el interés de los profesionales de la salud. En este contexto, la Dra. Laura Bustamante, médica neumonóloga de nuestra ciudad, ofreció una perspectiva sobre las características de estos dispositivos y los efectos del consumo de nicotina, especialmente en la etapa de desarrollo.

Sobre el uso de estos dispositivos

La especialista señaló que, aunque en sus inicios se plantearon como una herramienta para el abandono del tabaco, la experiencia clínica ha mostrado resultados distintos. "Hoy sabemos que no son dispositivos inocuos y que, en muchos casos, han actuado como una puerta de entrada al tabaquismo tradicional", explicó Bustamante, haciendo hincapié en la importancia de analizar los componentes que se inhalan.

Si bien popularmente se los denomina "vapeadores", la profesional aclaró que las sustancias que liberan van más allá de un simple vapor. Contienen nicotina y otros compuestos químicos que, al ser inhalados, generan efectos específicos en el organismo, por lo que su uso requiere una evaluación responsable.

La etapa adolescente y el desarrollo cognitivo



Uno de los puntos centrales de la charla con la Dra. Bustamante fue el impacto en los adolescentes, cuya edad de inicio suele situarse entre los 13 y 15 años. Según la médica, el cerebro en plena etapa de desarrollo es especialmente sensible a la nicotina.

"Es importante tener en cuenta que el consumo puede influir en funciones como la memoria, la atención y la concentración", señaló, advirtiendo que esto puede repercutir en el rendimiento y comportamiento escolar de los jóvenes. Por esta razón, la especialista enfatiza la importancia de acompañar a los adolescentes con información clara.

Convivencia y salud ambiental Finalmente, la profesional recordó que las sustancias que liberan estos dispositivos se mantienen en el ambiente. Al igual que con el cigarrillo tradicional, esto genera una exposición pasiva para quienes comparten el espacio. "Todas esas sustancias quedan en el aire y también son inhaladas por quienes están alrededor, independientemente de si consumen o no", concluyó.









M.G