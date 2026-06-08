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08 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Redescubriendo Chubut: la travesía de Hugo y Andre por los rincones menos conocidos

Los creadores de "Viajemos Juntos" relatan su experiencia recorriendo parajes de la meseta y la cordillera. Con el objetivo de unir todo el país, demuestran que, a veces, los paisajes más sorprendentes están más cerca de lo que imaginamos.
Por Redacción Red43

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En su paso por la cordillera, Hugo y Andre, oriundos de Trelew, compartieron su asombro ante paisajes que muchos residentes locales aún no han explorado. A bordo de su motorhome, la pareja ha hecho de los viajes un estilo de vida y, en este tramo por Chubut, se llevaron gratas sorpresas.

 

"Cuando nos encontramos con la montaña del Alto Río Percy, nos sorprendió la belleza. Es algo que, por lo menos nosotros, no conocíamos", comentaron sobre una de las joyas naturales que más los cautivó. También destacaron su experiencia en la Laguna La Zeta: "Fuimos, nos tocó un día increíble y nos voló la cabeza. Es un lugar hermosísimo por donde lo mires".

 

El impacto de Piedra la Aguja La pareja también subrayó la repercusión que tuvo en sus seguidores su visita a Piedra la Aguja. "Mucha gente de Esquel nos escribía diciendo que nunca habían ido. Eso nos sorprendió mucho", explicaron, destacando cómo su recorrido incentivó a otros vecinos a conocer este sendero local.

 

La magia de la meseta chubutense Para estos viajeros, recorrer el interior de la provincia representó un "antes y un después". Tras viajar desde Puerto Madryn hasta Esquel por rutas de ripio, pasando por parajes que no imaginaban, definieron a Piedra Parada como un lugar "mágico".

 

"Chubut tiene mucho para dar, no es solo la Ruta 25; hay que meterse", enfatizaron. Hugo y Andre sostienen que, a pesar de los desafíos del clima o el tiempo, estas experiencias valen la pena. Actualmente, continúan su travesía hacia el norte, improvisando el camino según las recomendaciones de la gente y con el objetivo final de completar todas las provincias argentinas.

 

Quienes deseen seguir esta aventura pueden encontrarlos en todas las redes sociales como @viajemos_juntos.





M.G

 

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