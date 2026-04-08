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Por Redacción Red43

Venganza mortal: esperó a su profesora en la puerta de la escuela y la asesinó a puñaladas

El agresor, de 17 años fue detenido inmediatamente después del hecho. Consternación por un crimen premeditado que se pudo haber evitado. 
Por Redacción Red43

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En la tranquila ciudad de Dobrianka, ubicada aproximadamente a 53 kilómetros al norte de Perm, en Rusia, una perturbadora tragedia ocurrió a tempranas horas de la mañana. Olesya Baguta, reconocida y querida profesora de lengua y literatura rusa, fue brutalmente atacada frente al establecimiento educativo donde impartía sus clases. 

 

Eran las 6 de la mañana cuando el estudiante, identificado como Matvey, de tan solo 17 años, perpetró el horrendo acto. Según testigos, Matvey acechaba la entrada de la escuela, esperando pacientemente el momento oportuno para ejecutar un ataque premeditado y mortífero. La profesora, siguiendo su rutina matutina, nunca sospechó que encontraría su destino trágicamente entre las hojas de su aula y la acera de la escuela.

 

Las razones detrás de este acto de violencia irracional son nebulosas. Sin embargo, se ha señalado que el joven mantenía un deseo de "venganza personal" contra la profesora. Las especulaciones abundan ya que no hay una declaración oficial o clara de qué pudo haber desencadenado tal ira en Matvey.
 
Dmitri Majonin, gobernador de Perm, expresó su consternación por esta pérdida irreparable. Majonin rindió homenaje a Olesya Baguta y gracias a la rápida respuesta del equipo médico, que, lamentablemente, no pudo revertir el trágico destino que minutos antes se había sellado de manera tan brutal.

 

La muerte violenta de Olesya ha dejado al sistema educativo ruso en un estado de luto. El crimen no sólo conmocionó a la comunidad de Dobrianka, sino que onduló su impacto entre los educadores en toda Rusia. Posterior al ataque, el joven agresor fue rápidamente arrestado y enfrenta severas acusaciones de homicidio. Un triste punto a señalar es que Matvey ya tenía un historial previo de problemas de conducta, lo que incluía repetidas faltas académicas, que aparentemente no fueron adecuadamente atendidas antes de este aterrador desenlace. 

 

Hay indicios en la investigación que apuntan a que esta tragedia podría haberse evitado. Se dice que había señales de advertencia y amenazas que, al no recibir la consideración debida, desembocaron en el peor de los eventos.

 

 

 

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