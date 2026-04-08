Tregua con Irán: EE.UU. intervendrá para normalizar el paso en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que su país colaborará para aliviar la congestión en el Estrecho de Ormuz, luego de que Washington y Teherán alcanzaran un alto el fuego por dos semanas.

El acuerdo se concretó apenas una hora antes del plazo que el propio mandatario había fijado para lanzar una ofensiva contra Irán. Tras ese entendimiento, el gobierno iraní indicó que permitirá la circulación segura por el estrecho, un punto estratégico para el transporte de crudo que estuvo prácticamente paralizado durante semanas a raíz del conflicto en Medio Oriente, lo que impactó en los precios internacionales del petróleo.

A través de su red social Truth Social, Trump expresó: “Estados Unidos ayudará a resolver la congestión del tráfico en el Estrecho de Ormuz”, y agregó que se esperan “muchas acciones positivas”, además de señalar que Irán podría iniciar un proceso de reconstrucción.

Previamente, el canciller iraní, Abbas Araghchi, había advertido que la normalización del tránsito dependerá de ciertas condiciones. Según explicó, se realizará en coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes y teniendo en cuenta limitaciones técnicas.

En el mismo mensaje, Trump detalló que su país permanecerá en la zona con el envío de distintos suministros para garantizar el funcionamiento del corredor marítimo. “Vamos a asegurarnos de que todo salga bien”, afirmó.

Las declaraciones del mandatario contrastaron con su postura de la semana anterior, cuando había amenazado con bombardear Irán “hasta la Edad de Piedra”. En cambio, ahora se mostró optimista respecto del futuro de la región y planteó la posibilidad de una etapa de prosperidad: “Podría ser la Edad Dorada de Medio Oriente”, sostuvo.

En una entrevista telefónica con la agencia AFP, Trump calificó el resultado de las negociaciones como una “victoria total y completa” y aseguró que el acuerdo alcanzado con Irán es sólido. También deslizó que China habría influido para que Teherán accediera a dialogar y remarcó que el control sobre el uranio enriquecido iraní estará garantizado.

El presidente estadounidense señaló además que existe un esquema de negociación más amplio en marcha, con un posible acuerdo de 15 puntos, la mayoría de ellos ya consensuados. A su vez, indicó que Irán presentó una propuesta de diez puntos que consideró viable.

La tregua se produjo tras más de un mes de enfrentamientos. Sobre el futuro del acuerdo, Trump evitó dar definiciones contundentes y se limitó a señalar: “Habrá que ver qué pasa”.

R.G.