Hoy se trata en Diputados la modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno

El bloque oficialista logró el dictamen de comisión para debatir este miércoles desde las 15:00 hs la modificación de la Ley de Glaciares, un proyecto promovido por el Ejecutivo nacional en función de futuras inversiones vinculadas al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

Durante el plenario realizado el día anterior, el oficialismo convocó a gobernadores, ministros del área minera y funcionarios de la Secretaría de Minería. La decisión generó críticas desde la oposición, que cuestionó el enfoque del encuentro —al que consideró más cercano a un evento sectorial— y también el hecho de que la iniciativa no fuera girada a la comisión específica correspondiente, como habían solicitado distintos bloques.

A pesar de los cuestionamientos, en La Libertad Avanza tenían asegurado el número para avanzar con el despacho. Para ello, necesitaban reunir 18 firmas en la comisión de Asuntos Constitucionales y 16 en la de Recursos Naturales, objetivos que superaron durante el mismo debate al alcanzar 19 y 18 adhesiones respectivamente.

En el oficialismo dan por encaminado también el resultado en el recinto. Incluso, solicitaron una sesión especial antes de contar con el dictamen, confiados en reunir los votos necesarios para convertir en ley la reforma durante la jornada.

Según estimaciones del bloque libertario, el proyecto —que ya cuenta con media sanción del Senado— podría cosechar entre 130 y 134 votos positivos sin modificaciones. A los 95 diputados propios se sumarían aliados habituales como el PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales, además de legisladores de distritos con actividad minera.

También esperan acompañamiento desde sectores de la oposición. En ese sentido, dentro del oficialismo consideran probable el apoyo de algunos integrantes de Unión por la Patria, especialmente representantes de provincias mineras, en línea con lo ocurrido previamente en el Senado.

La jornada legislativa estará atravesada además por movilizaciones en las inmediaciones del Congreso. Distintos sectores prevén concentrarse desde el mediodía, incluyendo agrupaciones de jubilados, organizaciones sociales y colectivos ambientalistas que rechazan la reforma.

En paralelo, dentro del recinto la oposición intentará impulsar un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de que brinde explicaciones sobre el incremento de su patrimonio. Para avanzar con ese planteo, el rol del PRO será clave, mientras que desde el oficialismo confían en que sus aliados no acompañarán la iniciativa.

R.G.