10°
18°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 08 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
08 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Hoy se trata en Diputados la modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno

Con dictamen de comisión y respaldo de aliados y provincias mineras, el Gobierno confía en conseguir los votos necesarios en una sesión que también estará marcada por protestas y tensiones políticas. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El bloque oficialista logró el dictamen de comisión para debatir este miércoles desde las 15:00 hs la modificación de la Ley de Glaciares, un proyecto promovido por el Ejecutivo nacional en función de futuras inversiones vinculadas al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

 

Durante el plenario realizado el día anterior, el oficialismo convocó a gobernadores, ministros del área minera y funcionarios de la Secretaría de Minería. La decisión generó críticas desde la oposición, que cuestionó el enfoque del encuentro —al que consideró más cercano a un evento sectorial— y también el hecho de que la iniciativa no fuera girada a la comisión específica correspondiente, como habían solicitado distintos bloques.

 

A pesar de los cuestionamientos, en La Libertad Avanza tenían asegurado el número para avanzar con el despacho. Para ello, necesitaban reunir 18 firmas en la comisión de Asuntos Constitucionales y 16 en la de Recursos Naturales, objetivos que superaron durante el mismo debate al alcanzar 19 y 18 adhesiones respectivamente.

 

En el oficialismo dan por encaminado también el resultado en el recinto. Incluso, solicitaron una sesión especial antes de contar con el dictamen, confiados en reunir los votos necesarios para convertir en ley la reforma durante la jornada.

 

Según estimaciones del bloque libertario, el proyecto —que ya cuenta con media sanción del Senado— podría cosechar entre 130 y 134 votos positivos sin modificaciones. A los 95 diputados propios se sumarían aliados habituales como el PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales, además de legisladores de distritos con actividad minera.

 

También esperan acompañamiento desde sectores de la oposición. En ese sentido, dentro del oficialismo consideran probable el apoyo de algunos integrantes de Unión por la Patria, especialmente representantes de provincias mineras, en línea con lo ocurrido previamente en el Senado.

 

La jornada legislativa estará atravesada además por movilizaciones en las inmediaciones del Congreso. Distintos sectores prevén concentrarse desde el mediodía, incluyendo agrupaciones de jubilados, organizaciones sociales y colectivos ambientalistas que rechazan la reforma.

 

En paralelo, dentro del recinto la oposición intentará impulsar un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de que brinde explicaciones sobre el incremento de su patrimonio. Para avanzar con ese planteo, el rol del PRO será clave, mientras que desde el oficialismo confían en que sus aliados no acompañarán la iniciativa.

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Participación: Norberto Hernán Garciandia "El Beto" QEPD
2
 Esquel: director de FM del Lago denuncia a funcionario municipal
3
 Renunció Marcelina Angiorama
4
 Inédita decisión en Chubut: echaron a dos policías por “ineptitud en el servicio”
5
 Nueva jubilada en Esquel: Marcelina Angiorama se despidió de las escuelas
1
 En Comodoro, un conflicto familiar que terminó de la peor manera: murió un nene de 4 años
2
 Lago Puelo será sede de una jornada científica abierta a toda la comunidad
3
 “Bautismo” en un equipo de hockey femenino que terminó con una denuncia por abuso sexual
4
 Invitan a una jornada sobre accesibilidad comunicativa en emergencias
5
 Llega "Mafalda" a Netflix, con la dirección de Juan José Campanella
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -