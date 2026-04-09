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09 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

El Telebingo celebra su sorteo 1.000

Lotería del Chubut realizará un evento especial en el Club Racing de Trelew el próximo sábado 18 de abril. Habrá importantes premios en efectivo, sorteos de electrodomésticos y un cierre musical. 
Por Redacción Red43

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El próximo sábado 18 de abril, el Telebingo Chubutense alcanzará un hito histórico con su sorteo número 1.000. La celebración se llevará a cabo en las instalaciones del Club Racing de Trelew a partir de las 16:30 horas, en un evento que busca rememorar los orígenes del juego, cuya primera línea se sorteó en esa misma ciudad en diciembre de 2001. El presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, encabezó la presentación oficial de la jornada junto a autoridades municipales de Trelew, destacando el valor social y la trayectoria del organismo tras dos décadas y media de actividad en la provincia.

 

Respecto al sentido de este festejo, Ibarra manifestó que "lo que buscamos es un reconocimiento a toda la gente, a todas esas familias que nos estuvieron acompañando durante todos estos años". El funcionario detalló que la jornada contará con actividades constantes para el público presente. Al respecto, indicó que "el sábado 18, a partir de las 16:30 horas, comenzarán las actividades y se van a hacer sorteos, a cada hora, de electrodomésticos; merchandising con la gente que esté en vivo y, además, quienes tengan sus cartones van a tener grandes sorpresas".

 

La grilla de premios para esta edición especial incluye montos significativos. En la cuarta ronda a bingo se entregarán 20.000.000 de pesos, mientras que la tercera ronda otorgará 5.000.000, la segunda 3.000.000 y la primera 1.000.000 de pesos. Además, el sorteo mantiene una dinámica particular donde los premios pueden duplicarse o triplicarse según la bolilla en la que se registre el acierto. El valor del cartón se fijó en 10.000 pesos, con una promoción de tres unidades por el precio de dos a 20.000 pesos.

 

El titular del organismo también aprovechó la oportunidad para recordar que el 15 de abril se realizará el sorteo de la Promo Mundial, que ofrece como premio un viaje con todo incluido para asistir a la cita máxima del fútbol. El evento en el Club Racing se completará con la entrega de televisores y bicicletas entre los asistentes, finalizando con la presentación musical del dúo folklórico Campedrinos, quienes llegarán a la ciudad tras recorrer importantes escenarios nacionales e internacionales.

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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