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Jueves 09 de Abril de 2026
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09 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Ley de Glaciares: Cómo votaron los diputados de Chubut y Río Negro en una reforma que divide a la Patagonia

La Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley 26.639 con 137 votos a favor y 111 en contra. En Chubut y Río Negro, las posturas estuvieron divididas.
Por Redacción Red43

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La Cámara de Diputados de la Nación sancionó la reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de lo, especialmente en la Patagonia.

 

El proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado y atravesó instancias de audiencias públicas con participación de organizaciones y personas de todo el país, fue aprobado con 137 votos a favor, 111 en contra, tres abstenciones y varias ausencias.

 

En ese escenario, las provincias patagónicas tuvieron un rol fundamental: aportaron 13 votos afirmativos, 11 negativos y una abstención, reflejando un mapa político fragmentado en torno a la reforma.

 

Cómo votaron los diputados de Río Negro

En Río Negro, la votación mostró posiciones divididas, aunque con mayoría a favor de la reforma:

 

  • Sergio Capozzi: Afirmativo
  • Aníbal Tortoriello: Afirmativo
  • Lorena Villaverde: Afirmativo
  • Marcelo Mango: Negativo
  • Adriana Serquis: Negativo

 

El resultado dejó en evidencia tensiones políticas internas y distintas miradas sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental.

 

Chubut: paridad en una votación fundamental

En Chubut, la votación fue de la siguiente forma:

 

  • Jorge Ávila: Afirmativo
  • Maira Frías: Afirmativo
  • César Treffinger: Afirmativo
  • José Glinski: Negativo
  • Juan Pablo Luque: Negativo

La provincia mostró una división casi en partes iguales, en línea con un debate que lleva años en el territorio, especialmente por la discusión en torno a la actividad minera y el uso de recursos naturales.

 

Neuquén: mayoría afirmativa y una abstención

En Neuquén, predominó el voto positivo:

 

  • Soledad Mondaca: Afirmativo
  • Gabriela Muñoz: Afirmativo
  • Gaston Riesco: Afirmativo
  • Pablo Todero: Negativo
  • Karina Maureira: Abstención

 

Santa Cruz: mayoría en contra de la reforma

En Santa Cruz, se concentraron más votos negativos:

 

  • José Luis Garrido: Afirmativo
  • Jairo Guzmán: Afirmativo
  • Ana María Ianni: Negativo
  • Moira Lanesan Sancho: Negativo
  • Juan Carlos Molina: Negativo

Tierra del Fuego: votación dividida

En Tierra del Fuego, también hubo paridad:

 

  • Santiago Pauli: Afirmativo
  • Miguel Rodríguez: Afirmativo
  • Jorge Araujo Hernández: Negativo
  • Andrea Freites: Negativo
  • Paulo Tita: Negativo

Una ley en el centro de la discusión ambiental

La reforma de la Ley de Glaciares reavivó un debate histórico en Argentina. Desde el oficialismo sostienen que los cambios permiten compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental.

 

En contrapartida, sectores opositores, organizaciones ambientales y parte de la comunidad científica advierten que la modificación podría debilitar los controles sobre zonas sensibles de la cordillera.

 

 

Patagonia: entre el desarrollo y la protección del agua

En la Patagonia, donde los glaciares y el ambiente periglacial cumplen un rol determinantes en la provisión de agua, el tema adquiere una dimensión estratégica.

 

El reparto de votos evidencia que no hay una postura única en la región, sino un escenario atravesado por intereses productivos, preocupaciones ambientales y presiones sociales.

 

En paralelo, distintas organizaciones ya comenzaron a movilizarse en rechazo a la reforma, anticipando que el debate continuará fuera del Congreso, con foco en el territorio.

 

 

O.P.

 

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