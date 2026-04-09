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09 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Salud: Chubut garantiza el stock de vacunas antigripales

La Subsecretaria de Salud Pública de Chubut confirmó que el suministro de vacunas antigripales es constante en todo el territorio provincial pese a la alta demanda inicial de la campaña. 
Por Redacción Red43

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La Subsecretaria de Salud Pública de la provincia, Dra. Anabel Pena, se refirió al desarrollo de la campaña de vacunación antigripal y destacó que, si bien el proceso inició de manera anticipada y generó un consumo rápido de las primeras dosis, el abastecimiento está asegurado. Explicó que están recibiendo cargamentos de forma permanente y semanal para su posterior distribución, asegurando que el insumo llegará a cada una de las personas que lo necesiten en diferentes plazos de tiempo. "Se reciben y se aplican", afirmó la doctora para llevar tranquilidad a la población sobre la disponibilidad del recurso en los centros de salud.

 

La funcionaria remarcó que el resto del calendario nacional de vacunación se está cumpliendo de manera correcta en toda la provincia. En este sentido, detalló que mantienen una coordinación estrecha con el Gobierno Nacional para conocer los plazos de entrega, lo que permite proyectar y distribuir las dosis de forma eficiente. "Tenemos vacunas, las vacunas se van recibiendo desde Nación, entonces conocemos los tiempos en los que se reciben las vacunas y en base a eso vamos proyectando", sostuvo la subsecretaria.

 

Sin embargo, Pena manifestó su preocupación por la cobertura en los grupos de menor edad, señalando que se ha detectado una merma en la concurrencia a los vacunatorios. "Lo que necesitamos convocar a la comunidad es para los menores de 2 años, para que lleven la vacunación, que ahí tenemos una baja adherencia y es algo a mejorar", advirtió Pena. Esta situación se replica en toda la provincia y es fundamental reforzarla debido a que este grupo etario requiere de dos dosis para completar el esquema de protección.

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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