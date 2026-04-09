Trevelin: preocupación de padres de la Escuela 37 por situación higiénica de la institución

Padres y madres de la Escuela N° 37 de Trevelin manifestaron su preocupación y se declararon en estado de alerta ante la situación edilicia e higiénica de la institución. A través de una nota formal, informaron que estudiantes requirieron atención médica por cuadros gastrointestinales, lo que motivó la presunción de un problema sanitario con origen en el propio edificio escolar.

La comunidad educativa detalló irregularidades que incluyen problemas de cloración en el agua y la detección de excrementos de roedores. Según explicaron los tutores, se solicitó a los alumnos llevar agua desde sus hogares ante la falta de garantías sanitarias, mientras el establecimiento utiliza el suministro de red para tareas de limpieza.

El reclamo hace hincapié en el riesgo epidemiológico que representa la presencia de plagas en la zona. Los firmantes señalaron que el riesgo no es teórico y mencionaron el fallecimiento de una adolescente por hantavirus en Cerro Centinela para dar cuenta del contexto regional. "La presencia de roedores en un establecimiento educativo implica un riesgo sanitario concreto, dado que pueden actuar como vectores de enfermedades graves", sostuvieron.

"Nuestra prioridad no es administrativa ni política. Es sanitaria y hoy esa seguridad no está garantizada", afirmaron los padres.

"No comprendemos ni aceptamos cómo los estudiantes continúan asistiendo a clases en un contexto donde no está garantizada el agua potable y existe evidencia de roedores", expresaron en el documento enviado a las autoridades de Supervisión. Finalmente, informaron que continuarán movilizados hasta que se garanticen condiciones seguras para los alumnos y trabajadores de la institución.

E.B.W.