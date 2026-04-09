Derrumbe fatal en una mina: Recuperan el cuerpo del tercer minero y buscan al último desaparecido

Las tareas de rescate en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, en México, registraron un nuevo avance con la recuperación del cuerpo del tercer minero atrapado tras el derrumbe ocurrido el pasado 25 de marzo.

Según el reporte oficial, el hallazgo se produjo durante la madrugada y la recuperación del cuerpo se concretó a las 19:43 horas, luego de maniobras complejas en el interior de la mina.

Qué ocurrió en la mina Santa Fe

El accidente se produjo cuando colapsó una presa de jales dentro del yacimiento, lo que dejó atrapados a cuatro trabajadores.

En los días posteriores, dos de ellos lograron ser rescatados con vida, mientras que los otros dos quedaron en sectores de difícil acceso. Con el último hallazgo, resta localizar a un solo minero.

Un operativo que continúa en condiciones extremas

En el lugar trabajan más de 300 personas, entre personal militar, buzos especializados y brigadas de Protección Civil.

Las tareas se desarrollan en un contexto de alto riesgo debido a la acumulación de agua, lodo y la inestabilidad de los túneles, lo que complica cada avance.

Actualmente, los esfuerzos están centrados en ubicar al último trabajador desaparecido, intensificando las labores de bombeo y exploración subterránea.

Intervención judicial y procesos forenses

El cuerpo recuperado fue trasladado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los procedimientos de identificación y necropsia.

O.P.