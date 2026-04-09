20°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 09 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 el-mundo SinaloaMineriaRescateaccidenteMéxico
09 de Abril de 2026
el-mundo |
Por Redacción Red43

Derrumbe fatal en una mina: Recuperan el cuerpo del tercer minero y buscan al último desaparecido

El hallazgo se produjo tras más de dos semanas de intensas tareas en la mina Santa Fe. Aún queda un trabajador desaparecido y el operativo sigue en condiciones extremas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Las tareas de rescate en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, en México, registraron un nuevo avance con la recuperación del cuerpo del tercer minero atrapado tras el derrumbe ocurrido el pasado 25 de marzo.

 

Según el reporte oficial, el hallazgo se produjo durante la madrugada y la recuperación del cuerpo se concretó a las 19:43 horas, luego de maniobras complejas en el interior de la mina.

 

Qué ocurrió en la mina Santa Fe

El accidente se produjo cuando colapsó una presa de jales dentro del yacimiento, lo que dejó atrapados a cuatro trabajadores.

 

En los días posteriores, dos de ellos lograron ser rescatados con vida, mientras que los otros dos quedaron en sectores de difícil acceso. Con el último hallazgo, resta localizar a un solo minero.

 

 

Un operativo que continúa en condiciones extremas

En el lugar trabajan más de 300 personas, entre personal militar, buzos especializados y brigadas de Protección Civil.

 

Las tareas se desarrollan en un contexto de alto riesgo debido a la acumulación de agua, lodo y la inestabilidad de los túneles, lo que complica cada avance.

 

Actualmente, los esfuerzos están centrados en ubicar al último trabajador desaparecido, intensificando las labores de bombeo y exploración subterránea.

 

Intervención judicial y procesos forenses

El cuerpo recuperado fue trasladado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los procedimientos de identificación y necropsia.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Gran venta de pizzas para que Benja pueda seguir su tratamiento en el Garrahan
2
 Tras años de alquilar, Juana Nahuelquir ya tiene su lote en Valle Chico
3
 Acto de Colación en la UNPSJB: quiénes son los nuevos graduados de la sede Esquel
4
 Trevelin: preocupación de padres de la Escuela 37 por situación higiénica de la institución
5
 Taccetta: "A veces es más fácil criticar"
1
 Impulso al deporte en Valle Chico
2
 Milena Salamanca llega a Trevelin para la Fiesta de los Viñedos
3
 Jornada de adopción y salud animal en Esquel
4
 Se habilitó la venta de carne de guanaco en Santa Cruz con precios desde los $6.500
5
 Desmienten la venta legal de carne de guanaco en Chubut: "Solo ocurre en Santa Cruz"
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -