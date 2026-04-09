Intensa agenda de salud en Esquel

Esquel atraviesa una semana cargada de actividades vinculadas a la salud pública con el desarrollo de jornadas provinciales y programas de atención directa a la comunidad. Según explicó la Dra. Anabel Pena, las acciones comenzaron con encuentros de trabajadoras comunitarias y continúan con jornadas de promoción y prevención, sumado a actividades específicas por la erradicación del VIH programadas para el cierre de la semana.

Uno de los puntos destacados por la funcionaria es la presencia del camión oftalmológico de Nación, que durante el jueves y viernes se encuentra brindando atención en la Escuela 112. Este programa nacional, que fue rediseñado recientemente, enfoca sus esfuerzos actuales en niños y adolescentes en edad escolar, específicamente entre los 6 y 17 años. La iniciativa surge de un trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Salud.

Respecto al funcionamiento del dispositivo, la Subsecretaria detalló que se evalúa la agudeza visual de los alumnos y, en aquellos casos donde se detecta una disminución en la visión, son atendidos por profesionales oftalmólogos. "Los chicos que tienen indicación de usar lentes son evaluados y el lente se fabrica ahí en el momento", señaló Pena, subrayando que los pacientes pueden elegir el marco y el color de sus anteojos.

La funcionaria resaltó el impacto positivo de esta intervención inmediata en la vida de los estudiantes locales. "Es un niño que en unas horas se lleva el lente y ya tiene la corrección, con lo que eso implica, un niño que en adelante va a ver bien y va a tener un mejor desempeño escolar", afirmó la doctora. Asimismo, aclaró que la prestación no tiene ningún costo para las familias y que, aunque en esta oportunidad se convocó a escuelas específicas, existe la intención de repetir y continuar con la atención en el futuro para alcanzar a más sectores de la provincia.

E.B.W.