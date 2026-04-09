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09 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

"No se puede cobrar como funcionario y a su vez cobrar como jubilado"

El intendente de Esquel señaló que la exsubsecretaria de Gobierno, Marcelina Angiorama, no podía continuar en el cargo y percibir haberes jubilatorios al mismo tiempo, lo que derivó en su decisión de dejar la función.
Por Redacción Red43

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El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se refirió a la renuncia de la exsubsecretaria de Gobierno, Marcelina Angiorama, y explicó que la decisión estuvo vinculada a una incompatibilidad administrativa tras su jubilación.

 

Según detalló el jefe comunal, la situación respondió a “una cuestión más de papelería y trámites”, ya que la funcionaria “estaba detentando una condición de servicios porque ella era docente”. En ese marco, indicó que “una vez jubilada y se nos notifica a nosotros que se ha jubilado y empieza a percibir los haberes jubilatorios, hay una incompatibilidad”.

 

Taccetta fue claro al remarcar que “no se puede cobrar como funcionario y a su vez cobrar como jubilado”, por lo que se le comunicó formalmente esta situación. Además, descartó la posibilidad de mantenerla bajo otra modalidad contractual: “No se puede hacer un contrato de locación de servicio como pretendía Marcelina Angiorama porque ningún cargo político puede ser contratado con esa modalidad”.

 

En ese contexto, explicó que se le plantearon dos alternativas: continuaba y percibía los haberes del municipio o continuaba percibiendo los haberes jubilatorios”. Sin embargo, señaló que la exfuncionaria “no estaba de acuerdo y es por eso que tomó la decisión que tomó”.

 

De esta manera, el intendente encuadró la salida de Angiorama dentro de una cuestión estrictamente administrativa y legal, desligándola de cualquier conflicto político o de gestión.

 

 

 

R.G.

 

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