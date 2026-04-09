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09 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Ley de Glaciares: así votaron los diputados chubutenses

La votación en la Cámara de Diputados sobre la reforma de la Ley de Glaciares mostró una marcada división entre los legisladores de Chubut que refleja la fragmentación nacional.  
Por Redacción Red43

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El proyecto de ley obtuvo la sanción definitiva con un total de 137 votos a favor frente a 111 negativos y el comportamiento de los representantes chubutenses fue dispar. Los diputados César Treffinger y Maira Frías de La Libertad Avanza junto a Jorge "Loma" Ávila del bloque Provincias Unidas acompañaron la iniciativa oficialista argumentando la necesidad de seguridad jurídica para inversiones. En la vereda opuesta se ubicaron José Glinski y Juan Pablo Luque de Unión por la Patria quienes rechazaron los cambios por considerar que se debilita la protección de las reservas de agua en la región cordillerana.

 

"No podemos permitir que se pongan en riesgo recursos estratégicos bajo una promesa de desarrollo que no contempla el impacto ambiental en nuestra provincia" señaló uno de los legisladores opositores tras la sesión. En contraste desde los sectores que apoyaron la norma destacaron que se terminan las interpretaciones ambiguas que frenaban proyectos productivos en zonas donde no hay glaciares activos. La jornada cerró con una fuerte polarización política que deja a la delegación de Chubut partida exactamente por la mitad en uno de los debates más sensibles para la Patagonia.

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

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