El microsatélite argentino Atenea completó con éxito su misión

El microsatélite argentino Atenea concluyó su participación dentro de la misión Artemis II coordinada por la NASA. Este dispositivo, diseñado y construido íntegramente en el país, logró alcanzar una distancia superior a los 70 mil kilómetros de la superficie terrestre, un hito que posiciona a la tecnología nacional en el ámbito de la exploración del espacio profundo. El objetivo central de este proyecto fue poner a prueba componentes electrónicos y sistemas de comunicación en un entorno de alta radiación fuera de la órbita baja terrestre.

"Este logro permite validar la capacidad de nuestra industria para desarrollar satélites pequeños que puedan operar en misiones internacionales de gran envergadura", indicaron los responsables del desarrollo. El microsatélite es un CubeSat que fue integrado al cohete de la NASA junto a otros proyectos internacionales para recolectar información sobre el comportamiento de los materiales en el espacio. Durante el tiempo que permaneció activo, el equipo técnico en tierra recibió datos que confirman el funcionamiento de los sistemas críticos de navegación y la resistencia de los paneles solares.

La información obtenida por Atenea será analizada por científicos locales para avanzar en el diseño de futuras plataformas satelitales. "Los datos recolectados sobre la radiación en órbitas altas son fundamentales para proteger los componentes en misiones de larga duración", agregaron desde el equipo de ingenieros. Con la finalización de esta etapa operativa, el proyecto cierra un ciclo de experimentación que busca consolidar la participación de Argentina en la economía del conocimiento y fortalecer los lazos de cooperación técnica con agencias espaciales como la NASA y la ESA.

E.B.W.