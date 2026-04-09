Eximen del pago del registro turístico a alojamientos en la cordillera de Chubut

El Gobierno de Chubut dispuso la eximición del pago de inscripción en el Registro Provincial de Alojamientos Turísticos para establecimientos ubicados en distintas localidades de la cordillera.

La medida, impulsada a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, tendrá una vigencia de 12 meses y alcanza a prestadores de destinos como Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila, El Maitén, Esquel y Trevelin, entre otros.

Qué incluye la eximición

La resolución exceptúa del pago de distintos trámites administrativos vinculados al registro turístico, entre ellos:

Preinscripción

Inscripción

Reinscripción

Categorización

Recategorización

Placa normalizadora

Esto implica que, durante un año, los alojamientos podrán regularizar su situación o mantenerse dentro del sistema sin afrontar esos costos.

Medida en contexto de crisis tras los incendios

La decisión se da en el marco de la Emergencia Ígnea declarada tras los incendios que afectaron a la cordillera chubutense durante enero, con vigencia hasta el 30 de abril de 2026.

Según datos oficiales, el impacto sobre el turismo fue significativo: caída de reservas, cancelaciones masivas, daños en infraestructura y problemas de liquidez entre los prestadores.

En ese escenario, desde el Gobierno sostienen que la medida busca aliviar la carga económica del sector y sostener una actividad fundamental para la economía regional.

Incentivo a la formalización del sector

El Registro Provincial de Alojamientos Turísticos se renueva cada cinco años y permite a los establecimientos acceder a beneficios como líneas de crédito, capacitaciones y promoción oficial.

Además, los alojamientos inscriptos forman parte de la oferta publicada en el sitio oficial de turismo de la provincia, lo que puede impactar en su visibilidad frente a potenciales visitantes.

En ese sentido, la eximición también funciona como incentivo para que prestadores no registrados se incorporen al sistema formal.

Alcance territorial de la medida

La disposición abarca a localidades del Corredor de los Andes y zonas vinculadas por rutas estratégicas: Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila, El Maitén, Esquel, Trevelin, Corcovado, Carrenleufú, Gualjaina y Paso del Sapo.

Estas últimas se incluyen por su conexión con la Ruta 12 y su vinculación con la Ruta 40, eje clave del turismo en la cordillera.

O.P.