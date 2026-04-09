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Por Redacción Red43

Milena Salamanca llega a Trevelin para la Fiesta de los Viñedos

El domingo será el cierre de la actividad impulsada por productores locales y tendrá a la cantante como parte de la peña en el Club Coronel Fontana.
Por Redacción Red43

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Milena Salamanca es una cantautora, bailarina y gestora cultural nacida en la ciudad de La Plata. Su obra combina los saberes urbanos de su ciudad con la identidad sonora de su infancia, construyendo una propuesta artística sensible y contemporánea dentro del folclore argentino.

 

Tras ser Revelación del Festival Nacional de Folclore de Cosquín en 2012, se consolida con su primer disco K’arallanta (2016), producido junto a Charly Palermo y Pablo Vignati. Luego edita su segundo álbum Milena, con producción de Raly Barrionuevo. Actualmente, y tras su paso por La Voz Argentina, presenta un nuevo EP titulado Crónicas Vol. 2, ya disponible en todas las plataformas digitales.

 

Milena es una de las voces más representativas de la nueva generación musical de la música de raíz argentina y latinoamericana.
 

 

La Fiesta de los Viñedos de Trevelin coronará sus encuentros el domingo 12 de abril en el Club Fontana con la Peña de los Viñedos.

 

El evento, que comenzará a las 19:00 horas, contará con la participación de Milena Salamanca, Surco Dúo, los hermanos Cañumir y cuerpos de ballet de Trevelin y sus parajes, integrando la producción de la vid con las expresiones artísticas locales.

 

Las entradas anticipadas se consiguen a 10 mil pesos en el código QR de la invitación, o a 15 mil pesos en puerta.

 

 

SL

 

 

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