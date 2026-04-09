Entregaron 23 lotes en Valle Chico luego de años de espera

En un nuevo acto realizado en Valle Chico, el intendente Matías Taccetta encabezó la entrega de títulos a 23 familias que aguardaban la regularización de sus terrenos. Se trata de vecinos que ya habían cancelado sus lotes hace tiempo, pero el proceso estaba frenado por la falta de papeles y servicios. Al respecto, el mandatario destacó que "faltaba la documentación y culminar con parte de las obras que se había comprometido el Estado Municipal", y celebró que ahora los propietarios finalmente "puedan empezar a hacer" sus hogares.

Durante la recorrida, Taccetta observó el avance de nuevas edificaciones en el sector y lo vinculó con las políticas de incentivo fiscal lanzadas desde su gestión. El intendente remarcó que "todas las medidas que tomamos son tendientes a dinamizar la economía" y valoró el impacto en el empleo local, señalando que la construcción "es uno de los sectores más castigados en esta crisis". En ese contexto, mencionó que la ordenanza vigente exime de impuestos por tres años a quienes decidan invertir en sus viviendas.

Ante el complejo escenario económico, el jefe comunal explicó que están buscando alternativas de financiamiento inspiradas en modelos de otras provincias. "Cuando falta dinero lo que hay que hacer es ingeniársela para llegar con otras alternativas", afirmó Taccetta en relación a la creación de fideicomisos junto a bancos y Chubut Fideicomiso. Según detalló el intendente, el objetivo es dar un salto cualitativo en la política habitacional para que el próximo paso sea "no solamente entregar lotes, sino ya entregar lotes con viviendas".

Respecto a la infraestructura del barrio, Taccetta informó que la obra de agua está finalizada y que se avanza en la red eléctrica junto a la Cooperativa 16 de Octubre. Asimismo, puso especial énfasis en la red de gas, una inversión millonaria que el municipio decidió encarar para saldar una deuda histórica del IPV que llevaba once años de retraso. El mandatario fue tajante al señalar que "estamos culminando esa obra que era un compromiso del gobierno provincial que no se cumplió durante estos 11 años".

Finalmente, el intendente Taccetta indicó que el trabajo continuará en las manzanas destinadas a los gremios que aún tienen obras pendientes. El objetivo de la gestión es garantizar condiciones dignas en una de las zonas más frías de la ciudad, asegurando que la llegada de los servicios básicos representa "una solución y calidad de vida" para las familias de Valle Chico que esperaron casi una década por una respuesta oficial.

E.B.W.