Legislatura: Aprobaron pedido de informes por incendios en Epuyén y reclamo por jubilación para brigadistas

La Legislatura del Chubut aprobó este jueves dos proyectos de resolución vinculados a los incendios forestales y sus consecuencias en la provincia.

Las iniciativas, presentadas por el diputado Juan Aquino, abordan por un lado la situación de las familias damnificadas en Epuyén y, por otro, la necesidad de avanzar en un régimen jubilatorio diferencial para brigadistas.

Pedido de informes por los damnificados en Epuyén

Uno de los proyectos aprobados solicita al Poder Ejecutivo provincial un informe detallado sobre el impacto de los incendios forestales en Epuyén, con un plazo de 10 días para responder.

El requerimiento alcanza a múltiples áreas del gobierno, entre ellas la Secretaría de Coordinación de Gabinete, el Ministerio de Economía, Infraestructura, Desarrollo Humano, Ambiente y Educación.

Entre los principales puntos solicitados se encuentran:

Cantidad total de familias damnificadas, diferenciadas por los incendios de 2025 y 2026

Número de personas afectadas, con detalle por edad y condición (niños, adultos mayores, personas con discapacidad)

Registro oficial de damnificados y criterios de inclusión

Cantidad de viviendas destruidas y dañadas, con segmentación por zonas

Vivienda, asistencia y servicios

El proyecto también exige precisiones sobre la situación habitacional actual de las familias afectadas, incluyendo:

Estado de las viviendas (reconstruidas, en obra, alquiler o soluciones transitorias)

Uso de módulos habitacionales y refugios

Programas implementados por la provincia para la asistencia

Además, se solicita información sobre:

Viviendas construidas, en ejecución o pendientes

Criterios de priorización para la asignación de soluciones habitacionales

En paralelo, el pedido incluye un relevamiento sobre el estado de los servicios básicos en las zonas afectadas, como agua, energía eléctrica y conectividad, así como daños en infraestructura (caminos, redes, tendidos eléctricos).

Pérdidas productivas y animales

Otro eje del informe apunta a dimensionar las pérdidas económicas y productivas:

Daños en instalaciones rurales (alambrados, galpones, corrales)

Pérdida de animales (ganado, animales de granja y mascotas)

Medidas de asistencia o reposición implementadas

El objetivo es contar con un diagnóstico integral del impacto de los incendios y del alcance de la respuesta estatal.

Reclamo por jubilación diferencial para brigadistas

En paralelo, la Legislatura aprobó otro proyecto que insta al Senado de la Nación a tratar el proyecto de ley S2156/25, que propone un régimen previsional diferencial para trabajadores combatientes de incendios forestales y rurales.

La iniciativa busca reconocer las condiciones de riesgo, desgaste físico y exposición permanente que implica esta actividad, especialmente en zonas como la cordillera chubutense, donde los incendios son recurrentes.

O.P.