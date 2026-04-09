Impulso al deporte en Valle Chico

La infraestructura deportiva de Esquel sumará un nuevo espacio de desarrollo en el sector de Valle Chico. Este jueves se formalizó la firma de un acta acuerdo para la cesión en comodato de un terreno de 20 mil metros cuadrados a favor del Club Social y Deportivo Camioneros Patagónicos. El convenio, rubricado por autoridades municipales y el secretario general del gremio, Pedro Triviño, dará paso a un proyecto de ordenanza que deberá ser tratado y aprobado por el Honorable Concejo Deliberante.

El proyecto institucional para este predio es ambicioso y busca fortalecer el rol social del club. Según informaron los referentes de la entidad, el espacio será destinado a la construcción de un Salón de Usos Múltiples y un complejo que integrará canchas de fútbol y fogones. El objetivo principal es brindar nuevas opciones recreativas y culturales para los asociados, consolidando la presencia de la organización en la zona alta de la ciudad.

Desde el Municipio de Esquel remarcaron que esta política de acompañamiento se viene replicando con diversas instituciones locales para fomentar la actividad física. Al respecto, el intendente Matías Taccetta señaló que "desde el municipio buscamos promover el desarrollo del deporte y acompañar a los clubes, como ya lo hicimos con varias instituciones de Esquel". La intención es que las entidades tengan la seguridad jurídica necesaria para invertir en sus propias sedes.

Sin embargo, el acuerdo también establece pautas claras sobre el uso de la tierra y los plazos de ejecución de las obras. Las autoridades municipales subrayaron que la entrega de tierras fiscales conlleva una obligación de mejora inmediata para evitar la ociosidad de los terrenos. Sobre este punto, el mandatario local fue tajante al expresar que "es fundamental que exista el compromiso de construir y poner en valor estos espacios, para que sean realmente aprovechados por los vecinos y no queden simplemente como un terreno baldío".

E.B.W.