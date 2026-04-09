Desmienten la venta legal de carne de guanaco en Chubut: "Solo ocurre en Santa Cruz"

En las últimas horas, la circulación de imágenes en redes sociales sobre la supuesta venta de carne de guanaco generó confusión en la comunidad. Ante esto, el presidente de la Federación de las Sociedades Rurales de Chubut, Javier Trucco, salió al cruce y desmintió categóricamente que este producto se comercialice legalmente en la provincia.

"En Chubut no hubo ninguna modificación a las normativas vigentes", afirmó el dirigente este jueves. Trucco explicó que las noticias que surgieron se basan en una fotografía antigua de Santa Cruz, provincia donde sí se ha puesto en práctica la comercialización legal de este camélido, a diferencia de lo que sucede en territorio chubutense.

A pesar de que Chubut cuenta con un plan de manejo para la especie, el paso hacia la góndola legal se encuentra estancado. Según Trucco, el principal motivo es el desinterés comercial: "Llegamos hasta el plan de manejo, pero luego ningún frigorífico se interesó".

A este panorama se suma la competencia desleal de la comercialización clandestina, que opera con costos mucho menores a los que podría ofrecer un punto de venta con controles bromatológicos y fiscales, desalentando la inversión privada en el sector.

Sobre las características de la carne, el titular de las Rurales destacó que se trata de un producto "totalmente natural y sin productos químicos". Si bien algunos animales pueden presentar parásitos, aclaró que estos no son transmisibles al ser humano y que, bajo controles sanitarios, se trata de una carne de caza muy sana y valorada internacionalmente.

Finalmente, Trucco comparó la situación local con países como Australia, que gestionan la superpoblación de fauna silvestre (como los canguros) mediante protocolos de venta controlada. Advirtió que, más allá de lo económico, la cantidad de guanacos en la zona ya representa un grave problema de seguridad vial, algo que se percibe diariamente en las rutas de la región.









M.G

