Jueves con clima agradable en Esquel

De acuerdo a los datos brindados por el Servicio Meteorológico, este jueves 9 de abril se presentará en la región con condiciones de estabilidad, aunque con un marcado ascenso de la temperatura hacia la tarde y ráfagas de viento moderadas.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado. La temperatura mínima se registrará en las primeras horas del día, rondando los 8°C, con vientos leves del sector Oeste que oscilarán entre los 13 y 22 km/h.

Tarde templada y ráfagas de viento

El momento de mayor temperatura se vivirá durante la tarde, cuando el termómetro alcance los 21°C. Será una jornada ideal para quienes necesiten realizar trámites o actividades en el exterior, dado que la probabilidad de precipitaciones se mantiene en un 0% durante todo el día.

Sin embargo, habrá que tener precaución con el viento, ya que se espera un incremento en su intensidad. Se prevén ráfagas que podrían situarse entre los 51 y 59 km/h provenientes del Oeste, disminuyendo su fuerza hacia la llegada de la noche.

Cierre del día

Para la noche, la temperatura descenderá hasta los 15°C, manteniendo el cielo parcialmente nublado. Las condiciones de calma regresarán hacia el final de la jornada, con vientos que apenas superarán los 12 km/h, anticipando lo que será el inicio del fin de semana festivo en la zona.