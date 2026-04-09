Esquel: abren las inscripciones para el taller municipal de Canto y Percusión Corporal

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel anunció el lanzamiento del taller de "Canto y Percusión Corporal", una propuesta de expresión musical diseñada específicamente para niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

A cargo de la educadora Victoria Messina, este espacio invita a los participantes a convertirse en "exploradores de sonidos", utilizando como herramientas principales el aplauso, la voz, el movimiento de los pies e incluso objetos cotidianos como botellas o cajas. El objetivo es descubrir la música de una manera lúdica y creativa, fomentando nuevas formas de expresión personal.

Días, horarios y sedes

El taller es de carácter libre y gratuito, y se dictará de manera semanal en dos puntos estratégicos de la ciudad:

Sede Vecinal Barrio Estación: Miércoles de 17:00 a 18:30 horas.

Sede Vecinal Barrio Los Sauces: Jueves de 17:30 a 19:00 horas.

Sin requisitos previos

Desde la organización destacaron que no es necesario tener conocimientos musicales previos ni contar con instrumentos propios. La propuesta se centra en las ganas de jugar, escuchar y crear, bajo la premisa de que la música está en todas partes y al alcance de todos.

Inscripciones e información

Para los padres o tutores interesados en sumar a sus hijos a esta aventura musical, las consultas e inscripciones se realizan a través del número telefónico 2926 474700.





M.G