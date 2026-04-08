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08 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Desarticulan una banda que usaba inhibidores de señal para robar tarjetas y realizar compras millonarias

Tras allanamientos en Rawson, Playa Unión y Madryn, identificaron a cuatro hombres con antecedentes. Secuestraron ropa, dinero, droga y el vehículo en el que se movilizaban tras gastar $1.500.000 con plásticos sustraídos.
Por Redacción Red43

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Personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Rawson lideró este miércoles una serie de operativos simultáneos que permitieron desbaratar el accionar de una banda dedicada al robo mediante el uso de inhibidores de señal y posteriores estafas con tarjetas de crédito y débito.

 

La investigación se inició a raíz de dos hurtos en vehículos estacionados, donde los delincuentes lograron ingresar sin forzar cerraduras gracias al bloqueo de las alarmas y cierres centralizados. Una vez con las tarjetas en su poder, los sujetos realizaron compras en comercios de Playa Unión por un monto superior a 1.500.000 pesos, principalmente en locales de indumentaria.

 

Las diligencias judiciales se llevaron a cabo de manera simultánea durante las primeras horas de la mañana, abarcando objetivos estratégicos en el Área 12 de Rawson, la villa balnearia de Playa Unión y el barrio Comercio de Puerto Madryn. En estos puntos, el personal policial trabajó de forma articulada con los equipos de Drogas Peligrosas y Policía Científica, logrando recolectar una gran cantidad de evidencia probatoria.

 

En el interior de las viviendas, los investigadores hallaron teléfonos celulares que serán peritados para determinar las comunicaciones de la banda, además de una suma importante de dinero en efectivo y diversos comprobantes de transacciones comerciales que coinciden con las denuncias de las víctimas. Entre los elementos que más llamaron la atención de los efectivos se encuentran las prendas de vestir de marcas reconocidas, las cuales habrían sido adquiridas ilícitamente apenas horas después de los hurtos en los vehículos.

 

Asimismo, el operativo permitió dar con un Ford Focus de color blanco, el cual fue secuestrado por ser el vehículo identificado en las cámaras de seguridad como el medio de transporte utilizado por los sospechosos para desplazarse entre las ciudades de la zona. En los registros también se descubrió la presencia de sustancias prohibidas, específicamente 20 dosis de marihuana ya fraccionadas, varios frascos con cogollos y una balanza digital, lo que derivó en la intervención de la justicia federal por la presunta comercialización de estupefacientes.

 

Los investigados son cuatro hombres mayores de edad, todos con antecedentes por delitos contra la propiedad en las jurisdicciones de Rawson y Puerto Madryn. A pesar de la contundencia de los elementos secuestrados y su vinculación con la causa, los sujetos fueron notificados y permanecen en libertad por disposición de la justicia.

 

Del operativo participó un gran despliegue de fuerzas que incluyó a las comisarías locales, la División de Investigaciones de Puerto Madryn, la división Canes y especialistas en cibercrimen.




M.G

 

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