Día otoñal para disfrutar: Sol entre nubes y máxima de 21°C

La Comarca Andina tendrá este jueves 9 de abril una jornada marcada por la estabilidad, con cielo parcialmente nublado, temperaturas en ascenso y ausencia total de precipitaciones.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día se presentará sin lluvias y con viento leve del sector oeste, lo que permitirá condiciones generales favorables en toda la Comarca.

Mañana fresca y cielo parcial

El inicio del día estará acompañado por una temperatura cercana a los 7°C, con cielo parcialmente nublado y viento leve entre 7 y 12 km/h. Será un arranque fresco, típico de otoño, ideal para actividades tempranas con abrigo liviano.

Tarde templada y en ascenso

Durante la tarde se espera que la temperatura máxima alcance los 21°C.

Datos complementarios indican que este ascenso será progresivo, con registros que superan los 18°C desde el mediodía, consolidando un tramo central del día agradable y con buena sensación térmica.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado.

Noche templada y estable

Hacia la noche, la temperatura descenderá a unos 16°C, manteniendo condiciones estables, con nubosidad parcial y viento leve.

Viento leve

El viento será un factor secundario durante toda la jornada. Se mantendrá dentro de rangos bajos, sin ráfagas, lo que favorece la estabilidad general del tiempo.

📸 ¿Cómo está el clima en tu zona?

Podés enviar tu foto o comentario al WhatsApp de Red43 Comarca Andina: 2945 58-4080. Algunas imágenes podrán aparecer en nuestras próximas publicaciones.

O.P.