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09 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Día otoñal para disfrutar: Sol entre nubes y máxima de 21°C

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada estable, sin lluvias y con temperaturas en ascenso, ideal para actividades al aire libre en la Comarca Andina.
Por Redacción Red43

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La Comarca Andina tendrá este jueves 9 de abril una jornada marcada por la estabilidad, con cielo parcialmente nublado, temperaturas en ascenso y ausencia total de precipitaciones.

 

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día se presentará sin lluvias y con viento leve del sector oeste, lo que permitirá condiciones generales favorables en toda la Comarca.

 

Mañana fresca y cielo parcial

El inicio del día estará acompañado por una temperatura cercana a los 7°C, con cielo parcialmente nublado y viento leve entre 7 y 12 km/h. Será un arranque fresco, típico de otoño, ideal para actividades tempranas con abrigo liviano.

 

Tarde templada y en ascenso

Durante la tarde se espera que la temperatura máxima alcance los 21°C.

 

 

Datos complementarios indican que este ascenso será progresivo, con registros que superan los 18°C desde el mediodía, consolidando un tramo central del día agradable y con buena sensación térmica. 

 

El cielo se mantendrá parcialmente nublado.

 

Noche templada y estable

Hacia la noche, la temperatura descenderá a unos 16°C, manteniendo condiciones estables, con nubosidad parcial y viento leve.

 

Viento leve

 

El viento será un factor secundario durante toda la jornada. Se mantendrá dentro de rangos bajos, sin ráfagas, lo que favorece la estabilidad general del tiempo.

 

 

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O.P.

 

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