Dave Mustaine fue distinguido como Huésped de Honor

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires formalizó un vínculo que lleva décadas de vigencia al declarar al músico Dave Mustaine como Huésped de Honor. En una emotiva ceremonia realizada en el Palacio Legislativo, el referente del metal fue agasajado por los diputados porteños en reconocimiento a su trayectoria y al impacto cultural que su obra ha tenido en varias generaciones de argentinos. El guitarrista se mostró profundamente conmovido por la distinción y dedicó el reconocimiento a los fanáticos que lo acompañan desde sus primeras visitas en los años noventa.

Durante el acto, Mustaine tomó la palabra para reflexionar sobre lo que significa el país para su carrera y su vida personal. En un discurso breve pero cargado de sentimiento, el músico aseguró que nuestra relación con Argentina es muy cercana y que siempre que aterriza en este suelo siente que vuelve a un lugar donde es verdaderamente comprendido. Sus palabras resonaron ante una audiencia que mezcló autoridades con algunos seguidores que lograron presenciar el momento histórico.

El artista también hizo hincapié en la energía particular que se vive en los estadios locales, afirmando que no existe otro lugar en el mundo donde la gente se entregue con la pasión con la que lo hacen aquí. Al cerrar su intervención, el líder de Megadeth remarcó que este tipo de gestos refuerzan su compromiso de seguir regresando, ya que considera que el lazo con Buenos Aires trasciende lo estrictamente musical para convertirse en una hermandad que se renueva en cada gira. Por su parte, los legisladores destacaron que la distinción se basa no solo en su talento, sino en el respeto mutuo que el músico ha demostrado por la cultura nacional a lo largo del tiempo.

Imagen @CameronNunez

E.B.W.