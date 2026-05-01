-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 01 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad
01 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Dave Mustaine fue distinguido como Huésped de Honor

El líder de Megadeth recibió el reconocimiento en la Legislatura Porteña tras sus recientes presentaciones en el país y destacó el vínculo inquebrantable que mantiene con el público local. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires formalizó un vínculo que lleva décadas de vigencia al declarar al músico Dave Mustaine como Huésped de Honor. En una emotiva ceremonia realizada en el Palacio Legislativo, el referente del metal fue agasajado por los diputados porteños en reconocimiento a su trayectoria y al impacto cultural que su obra ha tenido en varias generaciones de argentinos. El guitarrista se mostró profundamente conmovido por la distinción y dedicó el reconocimiento a los fanáticos que lo acompañan desde sus primeras visitas en los años noventa.

 

Durante el acto, Mustaine tomó la palabra para reflexionar sobre lo que significa el país para su carrera y su vida personal. En un discurso breve pero cargado de sentimiento, el músico aseguró que nuestra relación con Argentina es muy cercana y que siempre que aterriza en este suelo siente que vuelve a un lugar donde es verdaderamente comprendido. Sus palabras resonaron ante una audiencia que mezcló autoridades con algunos seguidores que lograron presenciar el momento histórico.

 

El artista también hizo hincapié en la energía particular que se vive en los estadios locales, afirmando que no existe otro lugar en el mundo donde la gente se entregue con la pasión con la que lo hacen aquí. Al cerrar su intervención, el líder de Megadeth remarcó que este tipo de gestos refuerzan su compromiso de seguir regresando, ya que considera que el lazo con Buenos Aires trasciende lo estrictamente musical para convertirse en una hermandad que se renueva en cada gira. Por su parte, los legisladores destacaron que la distinción se basa no solo en su talento, sino en el respeto mutuo que el músico ha demostrado por la cultura nacional a lo largo del tiempo.

 

 

 

Imagen @CameronNunez

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Indumentaria, juguetes y artesanías: qué encontrar en la Galería de Emprendedores
2
 Búsqueda de paradero en Trevelin
3
 Fuerte operativo de búsqueda en Trevelin
4
 Comodoro: lo despidieron del circo, regresó y prendió fuego a la carpa
5
 QEPD Victoria Tranamil
1
 Hoy inicia la 2da Fiesta del Hongo en Esquel
2
 Roja por fuera y por dentro: novedad en la fruticultura de Río Negro
3
 Esquel, capital del turismo deportivo
4
 Inscripciones abiertas en la Facultad de Ciencias Económicas
5
 Vuelve a sonar la radio de Las Plumas
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -