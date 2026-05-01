Milton Reyes recibió a la subcampeona sudamericana Olivia Conesa

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, recibió este jueves en la Delegación Regional que el ente deportivo tiene en Esquel a la atleta Olivia Conesa, quien recientemente se consagró subcampeona en las pruebas de 100 y 200 metros en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá.

La joven velocista de tan solo 16 años de edad, formada en el Club Independiente de Esquel, estuvo acompañada por su entrenadora Adriana Garzón. Durante la reunión, Conesa dialogó con Reyes para relatar su experiencia competitiva, mostrar los logros obtenidos y agradecer el permanente acompañamiento del gobierno provincial para su desarrollo deportivo.

Con estos nuevos resultados, la atleta chubutense continúa posicionándose como una de las grandes promesas del atletismo argentino, demostrando un presente sólido y un futuro con un enorme potencial de crecimiento.

E.B.W.