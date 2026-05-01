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01 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Jornada intensiva de patín en Gualjaina

Niñas del Taller de Patín Aurora participaron de una clínica técnica de capacitación y entrenamiento especializada para potenciar el rendimiento y perfeccionar habilidades en la disciplina. 
Por Redacción Red43

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Días atrás, las integrantes del Taller de Patín Aurora de Gualjaina vivieron una jornada dedicada enteramente al aprendizaje y el perfeccionamiento deportivo. La actividad contó con el aval de la Dirección de Deportes y la Municipalidad de Gualjaina, reafirmando el compromiso con el desarrollo de las escuelas formativas locales.

 

La clínica de patín consistió en una jornada intensiva de capacitación y entrenamiento técnico, diseñada específicamente para adaptarse a patinadoras de diversos niveles. Durante el encuentro, el trabajo estuvo enfocado en ejes fundamentales como el perfeccionamiento de habilidades, la enseñanza de nuevos trucos y la corrección de la postura, elementos clave para el crecimiento en esta disciplina.

 

La instrucción estuvo a cargo de una entrenadora especializada, quien brindó herramientas personalizadas para potenciar el rendimiento individual de cada patinadora. Esta oportunidad resultó sumamente propicia para las alumnas del taller, quienes pudieron acceder a conocimientos técnicos avanzados en su propia localidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

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