Trevelin conmemoró el plebiscito de 1902

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes encabezó este miércoles el acto central por el 30 de abril, fecha en que se conmemora un nuevo aniversario del pronunciamiento histórico de 1902. El evento, que tuvo lugar en la emblemática Escuela Número 18, recordó el plebiscito del Valle 16 de Octubre como un pilar fundamental en la construcción de la soberanía argentina en la región. La ceremonia contó con una importante convocatoria de vecinos y la participación de diversas instituciones locales y regionales.

El intendente Héctor Ricardo Ingram estuvo acompañado por el vicegobernador Gustavo Menna y la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Garitano. También asistieron diputados, secretarios municipales y referentes de fuerzas de seguridad. Durante su discurso, el mandatario local resaltó la valentía de las familias pioneras que hace más de un siglo expresaron su voluntad de pertenecer a la República Argentina en el marco del diferendo limítrofe con Chile.

El valor de aquel acto no radica únicamente en la definición de límites geográficos, sino en el profundo sentido de pertenencia, identidad y compromiso con la comunidad, expresó Ingram durante el acto. El intendente puso en relieve que la memoria colectiva es un elemento vivo que trasciende el tiempo y otorga sentido al presente y futuro de Trevelin. Asimismo, instó a los presentes a honrar el legado de los antiguos pobladores mediante la participación y el respeto ciudadano.

La jornada incluyó una fuerte impronta cultural con la presencia de la Banda Militar Malvinas Argentinas y los Rifleros del Chubut. Participaron delegaciones de las asociaciones galesas de Trevelin, Esquel y Puerto Madryn, así como representantes de las colectividades chilena, sudafricana, alemana y del Fogolar de Esquel. El color y la música llegaron de la mano de los estudiantes de las escuelas Ysgol y Cwm y Puerta del Sol, junto a las danzas tradicionales del grupo Cwm Hyfryd y Her Siriol.

Para finalizar, Ingram remarcó la necesidad de transmitir esta parte de la historia a las nuevas generaciones para fortalecer el sentido de pertenencia local. El intendente sostuvo que el hecho histórico de 1902 debe ser recordado como un hito de conciencia colectiva. De esta manera, Trevelin reafirmó su identidad y soberanía en un encuentro que unió a toda la comunidad del Valle 16 de Octubre.