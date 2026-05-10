Caso Ángel: surgen nuevas versiones sobre las causas de su muerte

La causa por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, sumó en las últimas horas nuevas versiones difundidas por distintos medios sobre los resultados de estudios forenses incorporados al expediente.

Según esta información, un examen histopatológico habría detectado una enfermedad respiratoria preexistente, compatible con un cuadro de neumonía, al momento del fallecimiento del menor. Sin embargo, las mismas versiones señalan que ese hallazgo no modificaría la hipótesis principal de la investigación.

De acuerdo con lo trascendido, desde la querella sostienen que la autopsia preliminar continúa señalando como causa de muerte múltiples golpes en la cabeza, que habrían provocado un edema cerebral y un paro cardiorrespiratorio. En ese marco, el abogado de la familia paterna indicó en declaraciones a medios nacionales que el estudio histopatológico debe analizarse junto al resto de las pericias y no de manera aislada.

De esta forma, la representación legal de la familia considera que la afección respiratoria habría sido una condición de vulnerabilidad previa, pero no el motivo principal del fallecimiento.

La investigación continúa en curso y, por el momento, no hubo una comunicación oficial que confirme de manera definitiva los alcances de los estudios forenses difundidos públicamente.

R.G