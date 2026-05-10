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Por Redacción Red43

Dictarán una capacitación sobre RCP y uso de desfibriladores en Esquel

El taller estará a cargo del bombero voluntario y profesor de educación física Beto Alecio y se realizará el 16 y 17 de mayo en el gimnasio Habitus.
Por Redacción Red43

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Con el objetivo de brindar herramientas para actuar ante emergencias cardíacas, los próximos 16 y 17 de mayo se realizará en Esquel una capacitación abierta sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) y manejo de desfibriladores externos automáticos (DEA). La actividad estará a cargo del profesor de educación física y bombero voluntario Beto Alecio y tendrá lugar en el gimnasio Habitus.

 

La propuesta apunta a acercar conocimientos básicos a la comunidad para saber cómo responder frente a un paro cardiorrespiratorio, una situación en la que la rápida intervención puede resultar clave hasta la llegada de asistencia médica.

 

El taller está destinado al público en general y no requiere experiencia previa ni formación en el área de la salud. 

 

La capacitación tendrá una duración aproximada de tres horas y combinará contenidos teóricos con una fuerte carga práctica. Además, contará con certificación de validez por dos años, avalada por una institución internacional con presencia en Argentina.

 

La actividad se desarrollará en el gimnasio Habitus, ubicado sobre calle Alberdi, casi Ameghino. Inicialmente estaba previsto un turno para el sábado 16 de mayo a las 10:00 y a las 14:00 hs, pero debido al interés generado se sumó una nueva jornada el domingo 17 de mayo, de 10:00 a 13:00 hs.

 

El costo será de 15 mil pesos para alumnos del gimnasio y de 25 mil pesos para quienes no asistan al espacio. El valor incluye material de estudio, prácticas y certificación. Para consultas e inscripción, las personas interesadas pueden comunicarse al 2804-678485.

 

 

 

R.G

 

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