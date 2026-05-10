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10 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Pronóstico en Esquel: Así estará el tiempo durante este domingo 10 de mayo

Las temperaturas oscilarán entre los 3°C y los 12°C en un día que alternará nubes con periodos de sol. Conoce el detalle horario para planificar tu jornada.
Por Redacción Red43

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La jornada del domingo 10 de mayo en la ciudad de Esquel se presentará con condiciones de nubes y claros durante todo el día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá estable en los 3°C, con una sensación térmica que oscilará entre los 4°C y 5°C. El viento soplará desde el sector norte con una velocidad leve de entre 1 y 14 kilómetros por hora.

 

Hacia el mediodía, el termómetro comenzará a subir alcanzando los 7°C, con vientos que rotarán hacia el oeste. La nubosidad continuará siendo variable, permitiendo algunos momentos de sol. La máxima del día se registrará durante la tarde, llegando a los 12°C alrededor de las 17:00 horas, momento en el que el viento cambiará su dirección hacia el sector sur con ráfagas de hasta 16 kilómetros por hora.

 

Al caer la noche, la temperatura descenderá gradualmente hasta ubicarse en los 8°C a las 20:00 horas y finalizará el día con 6°C cerca de la medianoche. El cielo mantendrá la presencia de nubes y claros, mientras que el viento volverá a soplar desde el sector norte y noroeste. El índice de radiación ultravioleta se mantendrá en niveles bajos durante toda la jornada dominical.

 

T.B

 

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