Chubut participó en la mesa de trabajo sobre Futuro Forestal Federal del CFI

El Gobierno del Chubut, por intermedio de la Secretaría de Ciencia y Tecnología junto a la Bosques, participó en la mesa de trabajo sobre Futuro Forestal Federal, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la sede de organismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de construir una agenda estratégica a largo plazo junto a las provincias, el sector privado y referentes técnicos, promoviendo actividades productivas con capacidad de generar inversiones, empleo y exportaciones.

El encuentro formó parte de la iniciativa “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, impulsada por el CFI y durante la apertura de la jornada, el presidente de ese organismI, Ignacio Lamothe, destacó el rol estratégico del sector forestal para el desarrollo de las economías regionales y remarcó la necesidad de avanzar hacia políticas forestales que permitan fortalecer la competitividad, mejorar la logística y promover herramientas financieras e incentivos que acompañen el crecimiento del sector.

En representación del Gobierno del Chubut participaron Guillermo Deffosé, secretario de Ciencia y Tecnología y Héctor Abel Nievas Arroyo, secretario de Bosques, quienes formaron parte de las mesas de trabajo temáticas donde se abordaron los desafíos y oportunidades que enfrenta actualmente la actividad foresto-industrial en las distintas regiones del país.

A lo largo del encuentro, las provincias expusieron sus realidades productivas y compartieron experiencias vinculadas al aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, el agregado de valor local y la necesidad de generar condiciones favorables para nuevas inversiones y el desarrollo tecnológico aplicado al sector.

La jornada reunió además, a representantes de provincias forestales como Misiones, Corrientes, Entre Ríos, y Neuquén, entre otras, que junto a integrantes de entidades del ámbito privado, consolidaron un espacio de articulación federal, orientado a fortalecer una actividad estratégica para el crecimiento económico y productivo del país.

Ambos funcionarios del Gobierno del Chubut destacaron la importancia de participar en estos espacios de articulación nacional, que permiten impulsar políticas públicas vinculadas a la innovación, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las cadenas productivas forestales regionales.

T.B