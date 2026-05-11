Sánchez Albornoz reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

La concejal Silvana Sánchez Albornoz expuso su apoyo a los reclamos de a región, dentro de su Hora de Preferencia en la sesión del Concejo Deliberante realizada el día de hoy.



En primer lugar, por el pedido de paritarias: “los reclamos de los trabajadores provinciales que siguen luchando por paritarias que alcancen salarios justos, nada más y nada menos que para vivir. Hoy justamente es una jornada de paro docente en Chubut, El salario docente en Chubut es el peor de la Patagonia y es uno de los más bajos del ranking de todo el país”.



Énfasis en la problemática docente: "Hoy los docentes de Chubut tienen dos, tres cargos, incluso luego de salir de las escuelas se van a trabajar a otros trabajos, sin descanso y aun así de esta forma no alcanzan para llegar a fin de mes".



Sánchez Albornoz se refirió al contexto del país: “Un modelo económico que ya sabemos que no funcionó antes y que tampoco va a funcionar ahora. Por eso, y porque yo sí quiero defender la educación pública, mañana yo voy a marchar. Es a partir de las 17 horas la concentración frente a la escuela politécnica. Y yo voy a marchar porque yo quiero defender la educación pública, gratuita y de calidad porque para mí es parte de un derecho patrio nuestro”.



Un reclamo para cumplir con lo sancionado en la justicia: “Esta movilización es para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, para pedir mayor presupuesto para las universidades, mejores salarios. Se sancionó y se aprobó una ley, que acá ya lo hemos comentado, que ya fue ratificada por la justicia, Milei no quiere cumplir. Y la verdad es que Milei no puede hacer lo que quiere. Esto no es una monarquía”.

SL

