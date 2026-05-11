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Por Redacción Red43

Sánchez Albornoz reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

En la sesión del Concejo Deliberante del día de hoy, la funcionaria marcó su apoyo al reclamo docente, no docente y universitario frente a la falta de paritarias y el cumplimiento del presupuesto a nivel nacional.
Por Redacción Red43

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La concejal Silvana Sánchez Albornoz expuso su apoyo a los reclamos de a región, dentro de su Hora de Preferencia en la sesión del Concejo Deliberante realizada el día de hoy.

 


En primer lugar, por el pedido de paritarias: “los reclamos de los trabajadores provinciales que siguen luchando por paritarias que alcancen salarios justos, nada más y nada menos que para vivir. Hoy justamente es una jornada de paro docente en Chubut, El salario docente en Chubut es el peor de la Patagonia y es uno de los más bajos del ranking de todo el país”.

 


Énfasis en la problemática docente: "Hoy los docentes de Chubut tienen dos, tres cargos, incluso luego de salir de las escuelas se van a trabajar a otros trabajos, sin descanso y aun así de esta forma no alcanzan para llegar a fin de mes".

 


Sánchez Albornoz se refirió al contexto del país: “Un modelo económico que ya sabemos que no funcionó antes y que tampoco va a funcionar ahora. Por eso, y porque yo sí quiero defender la educación pública, mañana yo voy a marchar. Es a partir de las 17 horas la concentración frente a la escuela politécnica. Y yo voy a marchar porque yo quiero defender la educación pública, gratuita y de calidad porque para mí es parte de un derecho patrio nuestro”. 

 


Un reclamo para cumplir con lo sancionado en la justicia: “Esta movilización es para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, para pedir mayor presupuesto para las universidades, mejores salarios. Se sancionó y se aprobó una ley, que acá ya lo hemos comentado, que ya fue ratificada por la justicia, Milei no quiere cumplir. Y la verdad es que Milei no puede hacer lo que quiere. Esto no es una monarquía”.

 

SL
 

 

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