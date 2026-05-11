Dos empresas ofertaron para viviendas del IPV en Esquel

Esta mañana, en el despacho del intendente Matías Taccetta, se llevó adelante la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N.º 4. El proyecto contempla la ejecución de cuatro viviendas de dos dormitorios destinadas a personal del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y será financiado íntegramente por el gobierno provincial del Chubut.

En esta instancia presentaron sus propuestas formales las firmas locales Pasquini Construcciones y Constructora Capman. La iniciativa busca atender la demanda habitacional específica del sector y, al mismo tiempo, fomentar la generación de empleo genuino mediante la contratación de mano de obra de la ciudad de Esquel.

Del acto participaron la secretaria de Economía y Desarrollo Productivo, Florencia Garzonio; el gerente de la UEPROMU, César Navarro; el secretario General de Intendencia, Juan Ripa; y representantes de la Oficina Anticorrupción, Martín Arpires y la perito contadora Karin Bestene. Por parte del IPV asistió la delegada Verónica Piazzale, mientras que por la Dirección Municipal de Compras intervino Laura Palacios. También estuvieron presentes los representantes de las empresas oferentes, Walter Goroso y Patricio Manzanel.

Tras la revisión inicial de la documentación, la comisión municipal de preadjudicación iniciará el análisis técnico de las ofertas para avanzar con el proceso administrativo. Los resultados de esta evaluación se comunicarán en el transcurso de los próximos días. Las autoridades locales subrayaron que este tipo de inversiones permiten dinamizar la actividad económica local y fortalecer la infraestructura de la ciudad.

EBW