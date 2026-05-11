Impulsan la rescisión del acuerdo de residuos con Trevelin mediante la Banca del Vecino

Durante la sesión legislativa de este lunes, Sergio Sepiurka, acompañado por Gerardo Filippini y Jorge Junyent, defendió el Expediente N° 267/08 que propone anular la Ordenanza 189/08. El proyecto sostiene que el esquema de tratamiento conjunto de residuos entre Esquel y Trevelin no ha cumplido con los objetivos de cooperación económica y operativa previstos originalmente desde su creación.

Sepiurka realizó un repaso histórico sobre el funcionamiento de la planta y la participación de Trevelin. "Entre 2009 y 2017 la municipalidad de Trevelin aportó solamente como parte de un acuerdo informal, un acuerdo de palabra, una dotación reducida de personal y el uso de un camión que representaba solamente un 7% del total del servicio, pese a que el volumen de los residuos de Trevelin representaban ya el 18% del total", detalló el ex concejal.

El expositor remarcó que la falta de compromiso atraviesa diversas administraciones y que Esquel ha costeado la infraestructura de manera solitaria. "Esquel, y sin diferenciar las gestiones ya sean de Williams, de Ongarato o de Taccetta, ha creado un centro de valorización y reciclaje concebido como espacio de innovación e impulsando un nodo productivo. Muy por el contrario, al cabo de 18 años se ha tornado evidente que la municipalidad de Trevelin no paga, no separa y no invierte lo suficiente", afirmó.

En términos económicos, la presentación destacó que mientras en Esquel se legisló para que generadores fuera del ejido tributen, en Trevelin la situación fue distinta. "En 2018 ambos departamentos ejecutivos firmaron un acuerdo de pago mensual que no contó con aprobación legislativa en Trevelin y que se dejó de cumplir en varias oportunidades, justamente porque no es ley", explicó Sepiurka, mencionando que esto originó una deuda en la gestión 2019-2023 que hoy es objeto de un juicio ejecutivo por 373 millones de pesos.

"La pregunta a esta altura es si queremos seguir regalándole nuestros recursos financieros a la municipalidad de Trevelin. Los vecinos de Trevelin no son culpables, ellos pagan una tasa ambiental, pero ese dinero aquí no viene tal como debería venir", manifestó ante el cuerpo legislativo. Además, señaló que Trevelin envía sus residuos sin separación, lo que incrementa los costos operativos de Esquel, que actualmente financia en soledad el nuevo módulo de enterramiento.

El proyecto de ordenanza propone en su primer artículo la derogación del acuerdo marco y en el segundo la prohibición del ingreso de basura de Trevelin al ejido de Esquel. Como cierre, Sepiurka instó a los concejales a dar un corte definitivo a la situación: "Son cinco gestiones legislativas. No lo van a resolver manteniendo el estatus quo, pero en 18 días pueden terminar de hacer una definición histórica, dándole la oportunidad a los vecinos de Trevelin también de que su municipio se obligue a hacer las cosas como corresponde".

EBW