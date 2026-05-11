Está “emocionalmente mal” y desapareció: la mujer que buscan con drones y perros

Una mujer de 52 años desapareció el viernes y estaría viviendo un cuadro depresivo. Con el uso de drones y perros se rastrillan la ladera del cerro Otto y la zona de la Usina Militar. De manera articulada entre instituciones, montaron el operativo que involucra rastrillajes en diversos sectores aledaños.

Se pide a la comunidad estar atentos ante cualquier dato que logre dar con ella. El sábado, la Brigada Canina de Bomberos Voluntarios Bariloche, fue convocada a asistir con su binomio de Rastro Específico y el trabajo fue centrado en tratar de dar indicios de la dirección en la cual se desplazó.

Por su parte, el equipo de búsqueda de Splif Bariloche, a pedido de Protección Civil, realiza rastrillajes para dar con el paradero de Analía Corte, de 52 años, quien fue vista por última vez el viernes por la mañana.

Brigadistas durante la jornada del viernes, centraron las tareas en la ladera norte del cerro Otto, entre los km 4 y 7, mientras que otro grupo operaba en el sector conocido como “la usina militar”. Para reforzar el operativo, Splif sumó un dron que permite ampliar las tareas de búsqueda en la zona.

La desaparición de Analía Corte llevó a Bariloche en un estado de alerta máxima. La mujer fue vista por última vez el viernes por la mañana en la zona del kilómetro 6 de la avenida Pioneros, y desde entonces no se tuvo ningún indicio de su paradero. El operativo adquirió un tono de mayor urgencia tras las declaraciones de un amigo que advirtió sobre el estado de salud mental en el que se encontraba la mujer: “Emocionalmente mal”.