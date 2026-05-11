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11 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Chamorro: "La situación así está difícil para todos"

La concejal se refirió al contexto social y económico local, la situación de trabajadores provinciales y el acceso a tierras para viviendas durante su hora de preferencia en el Concejo Deliberante.
Por Redacción Red43

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La concejal del Frente Vecinal, Evangelina Chamorro, se pronunció este lunes durante la hora de preferencia en la sesión del Concejo Deliberante, donde abordó distintos temas vinculados a la situación económica local, el acceso a tierras y la realidad de trabajadores provinciales.

 

En el inicio de su intervención, la edil mencionó la presentación de proyectos para declarar ciudadanos distinguidos y luego se refirió al contexto económico de la ciudad.

 

Además, Chamorro hizo referencia a declaraciones recientes del ejecutivo vinculadas a inversiones privadas y al rol de la oposición. La concejal rechazó que los sectores opositores hayan influido en la pérdida de inversiones y definió al tema como "profundamente político". 

 

Asimismo, expresó su preocupación por la situación del comercio en la ciudad y señaló que una gran parte de los expedientes tratados en la sesión estaban vinculados a planes de pago de contribuyentes. “Por lo menos el 85% de la sesión de hoy son planes de pago de vecinos que no pueden afrontar las deudas”, indicó.

 

Chamorro también habló sobre la necesidad de avanzar en políticas de acceso a tierras y viviendas en Esquel. En ese sentido, sostuvo que “hay un trabajo intenso de muchos vecinos de Esquel” y remarcó la importancia de gestionar nuevos espacios para responder a la demanda habitacional de la ciudad.

 

Además, hizo referencia a la situación de las tierras destinadas al Hospital Zonal Esquel y recordó anuncios realizados tiempo atrás sobre ese tema.

 

Durante su exposición, la concejal también abordó la situación de trabajadores estatales provinciales, especialmente de los sectores de Salud, Educación y Bosques.

 

Hacia el final de su exposición se refirió a la situación de las universidades nacionales y expresó preocupación por el presupuesto destinado al sector.

 

Por último, anticipó su postura negativa frente a un posible incremento en la tarifa del transporte urbano y pidió “un poco de conexión con la realidad” al momento de tomar decisiones que impacten en el bolsillo de los vecinos.

 

 

 

R.G

 

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