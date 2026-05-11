Chamorro: "La situación así está difícil para todos"

La concejal del Frente Vecinal, Evangelina Chamorro, se pronunció este lunes durante la hora de preferencia en la sesión del Concejo Deliberante, donde abordó distintos temas vinculados a la situación económica local, el acceso a tierras y la realidad de trabajadores provinciales.

En el inicio de su intervención, la edil mencionó la presentación de proyectos para declarar ciudadanos distinguidos y luego se refirió al contexto económico de la ciudad.

Además, Chamorro hizo referencia a declaraciones recientes del ejecutivo vinculadas a inversiones privadas y al rol de la oposición. La concejal rechazó que los sectores opositores hayan influido en la pérdida de inversiones y definió al tema como "profundamente político".

Asimismo, expresó su preocupación por la situación del comercio en la ciudad y señaló que una gran parte de los expedientes tratados en la sesión estaban vinculados a planes de pago de contribuyentes. “Por lo menos el 85% de la sesión de hoy son planes de pago de vecinos que no pueden afrontar las deudas”, indicó.

Chamorro también habló sobre la necesidad de avanzar en políticas de acceso a tierras y viviendas en Esquel. En ese sentido, sostuvo que “hay un trabajo intenso de muchos vecinos de Esquel” y remarcó la importancia de gestionar nuevos espacios para responder a la demanda habitacional de la ciudad.

Además, hizo referencia a la situación de las tierras destinadas al Hospital Zonal Esquel y recordó anuncios realizados tiempo atrás sobre ese tema.

Durante su exposición, la concejal también abordó la situación de trabajadores estatales provinciales, especialmente de los sectores de Salud, Educación y Bosques.

Hacia el final de su exposición se refirió a la situación de las universidades nacionales y expresó preocupación por el presupuesto destinado al sector.

Por último, anticipó su postura negativa frente a un posible incremento en la tarifa del transporte urbano y pidió “un poco de conexión con la realidad” al momento de tomar decisiones que impacten en el bolsillo de los vecinos.

R.G