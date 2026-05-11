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11 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Crea Del Blanco analizó la relación con Trevelin y la situación del parque industrial

El concejal se refirió a la relación con Trevelin por los residuos, la pérdida de inversiones en el parque industrial, el costo del transporte público, la situación nacional y el caso Ángel.
Por Redacción Red43

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Durante la última sesión del Concejo Deliberante, el edil Rafael Crea Del Blanco inició su intervención destacando la vigencia de la Banca del Vecino como herramienta de participación ciudadana, desestimando críticas sobre su desaparición. En ese marco, se refirió al proyecto presentado por un particular sobre el tratamiento de residuos sólidos urbanos y la histórica relación con la Municipalidad de Trevelin.

 

Sobre este punto, el concejal cuestionó la postura de los bloques opositores respecto a los pedidos de informes. “A quien debe pedir informe y que responda por su ineficiencia en la gestión y en la administración de recursos públicos es al Intendente de la localidad vecina de Trevelin”, sostuvo Crea Del Blanco, señalando que la oposición local parece actuar como oficialismo de la gestión de la localidad vecina al no exigir claridad sobre el destino de los fondos recaudados en Trevelin para el servicio de la planta.

 

En materia económica, lamentó la pérdida de una inversión privada para el parque industrial local. “Vimos durante la última semana como una de las empresas ya desistió de invertir en nuestro parque industrial. Vamos a las comisiones y otra vez con una burocracia excesiva, con una obsesión por la letra chica, hacemos todo lo contrario para que Esquel tenga inversiones”, afirmó, advirtiendo que el capital se traslada a otras localidades de la región debido a las trabas administrativas.

 

Respecto al transporte público, el edil defendió la actualización tarifaria llevada a 1.600 pesos frente a los 2.070 solicitados por la empresa concesionaria. Manifestó que la alternativa de no actualizar el boleto implicaría un aumento de los subsidios municipales y, por consecuencia, de los impuestos locales. “No estamos dispuestos a aumentar impuestos para aumentar el subsidio municipal”, sentenció, al tiempo que defendió la calidad actual del servicio y la extensión de recorridos nocturnos.

 

Hacia el final de su alocución, Crea Del Blanco respondió a críticas de la oposición sobre la situación salarial provincial y el contexto económico nacional, pidiendo que se defina qué modelo proponen tras los índices de pobreza e inflación heredados. Por último, presentó un proyecto de declaración de repudio por los hechos acontecidos en Comodoro Rivadavia vinculados al caso Ángel. El edil fue crítico con el funcionamiento de la justicia provincial al señalar que “muchos funcionarios, en vez de defender los derechos de los niños, están atravesados por esta ideología de género que muchas veces, lamentablemente, tiene este desenlace como es la muerte de Ángel”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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