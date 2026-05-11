La concejal del bloque Juntos por el Cambio en Esquel, Liza Arrua Zieseniss, se refirió este lunes a la situación económica y política de la ciudad durante su hora de preferencia en el Concejo Deliberante, donde defendió las políticas de desarrollo impulsadas por el Ejecutivo municipal y cuestionó lo que definió como una “narrativa del miedo”.

“Tenemos que terminar en este contexto social complicado con el relato alarmista, la narrativa del miedo, el uso de la política del temor que quieren hacer uso los concejales de la oposición y que nos pongamos a trabajar en serio”, expresó.

En ese sentido, la edil hizo referencia a declaraciones realizadas durante la sesión sobre la cantidad de planes de pago tratados por deudas impositivas. “Se dice que el 85% de esta sesión es planes de pago por no poder pagar los impuestos y yo conté y son seis, eso no me da ni el 18%”, afirmó.

Arrua Zieseniss también señaló que la ciudad atraviesa dificultades vinculadas a la falta de inversiones privadas y sostuvo que la situación requiere acompañamiento y propuestas concretas. “Hoy los locales que se ven cerrados es inversión privada que no está”, indicó.

Además, remarcó que mantuvo reuniones con integrantes de la Cámara de Comercio para analizar alternativas frente al contexto actual. “No nos vamos a hacer los que miramos para otro lado”, manifestó.

Arrua Zieseniss sostuvo además que el contexto económico requiere acompañamiento y propuestas concretas por parte de todos los sectores políticos. “Hay una situación que tenemos que acompañar”, expresó, y planteó interrogantes sobre las alternativas propuestas desde la oposición. “¿Cuáles son las propuestas alternativas ante esto que propone la oposición? Son todas críticas cuando el Ejecutivo propone proyectos de inversión”, afirmó.

En ese sentido, defendió el trabajo del bloque oficialista y señaló: “Nosotros como concejales de este bloque lo tratamos con total seriedad, no tenemos compromiso con absolutamente nadie, hacemos política limpia”.

Durante su exposición, la concejal respaldó el rumbo de gestión impulsado por el intendente Matías Taccetta y enumeró algunos de los ejes planteados por el Ejecutivo. “El intendente viene planteando una política clara: ordenar la ciudad, generar condiciones para la inversión, fortalecer el turismo, avanzar con el Parque Industrial, mejorar infraestructura y crear empleo genuino”, señaló.

Asimismo, consideró que el debate político debe enfocarse en el desarrollo local y no únicamente en las diferencias partidarias. “Nuestra ciudad necesita trabajo, movimiento económico, turismo, infraestructura. Necesita que el Parque Industrial funcione, que los comercios vendan y que las familias tengan un futuro acá”, expresó.

Por último, Arrua Zieseniss pidió “dejar de mirar cada proyecto como si fuera una ganancia de gobierno y empezar a mirarlo como una oportunidad para Esquel”.

R.G